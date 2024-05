PENSPLAN CENTRUM SPA * BILANCIO 2023: “UTILE DI 958 MILA EURO, NUOVI PROGETTI PER PROMUOVERE L’EDUCAZIONE FINANZIARIA”

15.04 - lunedì 6 maggio 2024

Lunedì, 6 maggio 2024 si è riunita a Bolzano l’Assemblea dei Soci di Pensplan Centrum S.p.A. per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno 2023. All’interno di una conferenza stampa il Consiglio di Amministrazione ha illustrato i principali dati e risultati della Società dello scorso anno e presentato le principali iniziative per il 2024.

Più di 100 dipendenti, un utile di 958.000 euro, un capitale sociale di oltre 250 milioni di euro, quattro fondi pensione complementare partner (Laborfonds, Plurifonds, Raiffeisen Fondo Pensione Aperto e Pensplan Profi), 20 partner fra sindacati, patronati e associazioni di categoria per la gestione della rete Pensplan Infopoint, 322 mila posizioni nei fondi pensione gestite a fine 2023 e un totale di oltre 130 mila contatti annui presso le due sedi di Pensplan Centrum S.p.A. a Bolzano e a Trento: questi alcuni dei dati presentati oggi da parte del Consiglio di Amministrazione di Pensplan Centrum S.p.A.

Alla conferenza stampa ha presenziato anche il nuovo Assessore regionale per la previdenza complementare, Carlo Daldoss, che ha espresso la soddisfazione dell’Ente Regione per i risultati positivi raggiunti.

“Voglio unire la mia soddisfazione alla soddisfazione dei due Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, non solo per il bilancio positivo registrato da Pensplan Centrum S.p.A. nello scorso anno, ma anche per l’obiettivo politico perseguito dalla Società, cioè essere una realtà al servizio dei cittadini della nostra Regione, impegnata nell’incrementare la conoscenza finanziaria della popolazione, carente soprattutto tra i giovani, per costruire consapevolezza e maggiore capacità di valutazione per operare scelte mirate per il proprio futuro.” – dice il neo-Assessore competente, e aggiunge: “Per quanto riguarda le prospettive future, non dobbiamo ritenerci arrivati, nonostante i risultati raggiunti, bensì porci nuovi obiettivi sfidanti sui quali concentrarci, e quindi accanto al continuo miglioramento dell’efficienza dei servizi, affrontare nuove sfide come il tema della non autosufficienza, che riveste carattere di urgenza all’interno delle nostre comunità.”

Il capitale sociale e il risultato di esercizio 2023

Pensplan Centrum S.p.A. è la Società di servizi per il Welfare Complementare Regionale. Istituita nel 1997 come società pubblica partecipata al 98% dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e al 2% dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, ha lo scopo di promuovere e sviluppare in regione un sistema di risparmio previdenziale e di tutelare i cittadini da possibili situazioni di fragilità economica. Al momento della sua costituzione, la Società è stata dotata di un capitale sociale di più di 250 milioni di euro per lo sviluppo e l’attuazione del Progetto di Welfare Complementare Regionale denominato Pensplan.

“Investiamo il nostro capitale sociale con la massima attenzione e prudenza” – ha sottolineato l’Amministratore Delegato/CEO di Pensplan Centrum S.p.A., Matteo Migazzi – “posto che con i proventi generati con l’investimento del nostro capitale sociale andiamo a coprire tutti i costi operativi legati all’erogazione dei nostri servizi a beneficio della cittadinanza (servizi di informazione, consulenza, formazione nonché servizi amministrativi e contabili a favore degli aderenti ai quattro fondi pensione partner). In seguito all’emergenza sanitaria, ai conflitti bellici e alla crisi inflazionistica nonché ai nuovi obiettivi di rendimento, negli ultimi tre anni abbiamo analizzato e rivisto la nostra Asset Allocation Strategy, cioè la strategia di gestione del nostro portafoglio. In più, attraverso la società di gestione del risparmio in-house Euregio Plus SGR S.p.A., abbiamo scelto di investire in fondi alternativi quali Fondo Euregio+ PMI, Fondo Euregio+ Green Economy e Fondo Euregio+ Turismo a favore dell’economia reale del nostro territorio”, ha commentato Matteo Migazzi.

“Per quanto riguarda l’anno 2023, abbiamo chiuso il bilancio d’esercizio realizzando un utile di 958.000 euro” – spiega soddisfatto l’Amministratore Delegato di Pensplan Centrum S.p.A., Matteo Migazzi, presentando il risultato di gestione del portafoglio, pari a un rendimento annuale netto del +4,36%. “L’importanza di questi risultati è particolarmente significativa, in quanto il contesto nel quale sono stati conseguiti è un contesto di sviluppo di nuove iniziative e servizi, di nuove politiche a favore dei dipendenti e di incremento delle risorse umane che sono aumentate, nell’ultimo triennio, di 14 unità.”

“Rientra nei compiti istituzionali della nostra Società proporre strade e soluzioni innovative per creare consapevolezza nei cittadini sull’importanza di pianificare il proprio futuro finanziario e quello della propria famiglia.” – spiega Johanna Vaja, Presidente di Pensplan Centrum S.p.A.

Questo obiettivo ha portato all’introduzione nel 2024 di un nuovo servizio gratuito di analisi di pianificazione patrimoniale, Pensplan PLUS. Gli esperti di Pensplan Centrum effettuano un’analisi personalizzata negli ambiti finanze, beni materiali, assicurazioni, previdenza complementare, tutela della famiglia e pianificazione successoria. Il risultato di questa analisi è un report neutrale, completo e dettagliato della situazione patrimoniale personale, che non intende dispensare in alcun modo consigli operativi relativamente alle eventuali specifiche azioni da intraprendere, ma semplicemente evidenziare punti di forza e di debolezza. Sarà eventualmente il cittadino a decidere, in piena autonomia, se rivolgersi a uno specifico operatore economico (banca, assicurazione, consulente fiscale, notaio, etc.).

Immagine: da sinistra: Johanna Vaja, Presidente, Matteo Migazzi, Amministratore Delegato/CEO, Carlo Daldoss, nuovo Assessore regionale per la previdenza complementare e Maurizio Roat, Consigliere