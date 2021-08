COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * OIPA: « LA PAT PUÒ DEROGARE ALLA NORMATIVA PROVINCIALE E CONTRIBUIRE ALLE SPESE VIVE SOSTENUTE DALL’ASSOCIAZIONE? »

L’OIPA è una Organizzazione di Volontariato nazionale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente.

Scopo dell’OIPA è la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, l’abolizione della vivisezione nei vari paesi del mondo e la difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento

A Trento esiste una sezione che opera grazie all’impegno (anche economico) dei volontari e grazie a donazioni che vengono utilizzate per salvare gli animali seguiti dalla sezione, per le spese mediche e per l’acquisto di cibo per gli animali stessi. i Da quanto è iniziata la pandemia l’associazione ha offerto i suoi servizi percorrendo più di 50.000 Km, utilizzando gli automezzi personali, sostenendo in proprio le spese di carburante e per l’acquisto di mascherine, guanti e igienizzanti.

Ha prestato la propria opera a favore di 350 famiglie colpite dal virus, garantendo 3 uscite al giorno per ogni cane con un’ora di passeggiata a testa.

Tutto ciò grazie ad oltre 50 volontari che si sono assunti il rischio di contrarre il Covid assistendo gli animali delle famiglie colpite dalla malattia.

L’Associazione ha fatto recentemente domanda di un contributo provinciale per i ristori dei servizi prestati durante la pandemia. La risposta è stata negativa. Essendo l’OIPA una associazione nazionale non ha diritto a questi aiuti.

È vero, l’OIPA è una associazione nazionale, ma opera attraverso i suoi volontari sul nostro territorio, coprendolo interamente col suo servizio.

Desidero rilevare che la centrale COVID ha inserito il numero dell’associazione per chiamare in caso di presenza di animali in famiglia. Inoltre la Provincia ha pubblicato pure un video con i riferimenti dell’associazione in caso di necessità per assistere gli animali.

Nonostante ciò non vengono ritenuti idonei a ricevere i contributi di rimborso delle spese sostenute che si sono accollati come volontari!

Purtroppo l’Associazione non riesce più a sostenere le spese e ha sospeso il proprio importante servizio di emergenza-Covid!

*

Ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se, riconoscendo l’importante lavoro svolto dall’ OIPA in questo periodo di grossa crisi sanitaria, aiutando le famiglie colpite dal virus che hanno animali, possa trovare una soluzione che permetta all’associazione di operare, derogando alla normativa provinciale e contribuendo almeno alle spese vive sostenute;

se ci sono altre Associazioni di volontariato che si sono viste respingere la richiesta di ristori e sono state costrette ad interrompere la propria opera per mancanza di fondi.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale Gruppo Misto/Europa Verde