GEROSA * REPLICA A CONSIGLIERE PAT MARINI: “ PERCHÈ CERCARE LA VERITÀ ATTRAVERSO IL CONFRONTO? LA VERITÀ DÀ FASTIDIO E NON LASCIA SPAZIO ALLA PROPAGANDA “

10.29 - giovedì 27 luglio 2023

Perchè alla fine la politica è così. Quando un consigliere non ha conoscenza e non ha elementi, non gli resta che attaccare utilizzando anche dati inesatti pur di farlo, dovuti alla poca attenzione e mancanza di approfondimento. Ma quando si porta avanti la propria azione politica solo a suon di interrogazioni, senza soffermarsi davvero sui temi e analizzarli per dare un reale contributo è così. Io Marini, che appare così interessato oggi a Itea e ai nostri inquilini, non l’ho mai sentito, mai vista una sua richiesta di incontro. Ma effettivamente… perchè chiamare la Presidente Itea per un confronto, così non sarebbe poi più possibile sparare a zero quando conosci la verità? Perchè la verità dà fastidio, e non lascia più spazio alla propaganda.

Così mi tocca fare chiarezza, e sia chiaro, lo faccio solo per dovere di verità di quanto fatto in soli due anni con il mio Consiglio di Amministrazione.

Tanto per cominciare, è giusto precisare che il mio predecessore, che ha seguito le fasi iniziali del Superbonus, parlava di circa 40 milioni di ipotetici lavori quota Itea, mentre questo Consiglio che presiedo di lavori quota Itea ne ha deliberati 87 milioni (decisioni che poi passano nelle assemblee condominiali e dalle gare pubbliche), dopo un iter difficilissimo che noi, in questi due anni, abbiamo dovuto gestire (perchè le cose un conto è annunciarle in pompa magna, un conto è farle): lavoro sulle garanzie, continui cambi normativi, problemi con le cessioni dei crediti, caro materiali e difficoltà di reperimento, ricerca aziende, gare deserte. Senza tutte queste difficoltà avremmo deliberato anche molto di più. Probabilmente il consigliere Marini, intento a scrivere continue interrogazioni volte solo a criticare dall’alto del suo scranno il lavoro di chi lavora concretamente, è stato molto distratto e non si accorgeva di cosa stava accadendo attorno a lui.

Il classico problema di quei politici che fanno demagogia mentre si scollano completamente dalla realtà, e criticano dalle loro scrivanie chi invece si sta rimboccando le maniche. E mentre lui elucubrava seduto tranquillo nel suo ufficio, e non solo lui perché garantisco che è in buona compagnia, in Itea abbiamo continuato a lavorare testa bassa e ventre a terra, fronteggiando, oltre al caro energia arrivato come una scure su tutti, anche chi ha difficoltà economiche e un alloggio popolare nemmeno lo ha, i mille problemi di un’iniziativa, quella del Superbonus, improntata fin dall’inizio in modo fallimentare. Superbonus che ricordo essere iniziativa proprio del suo partito, lanciata senza visione e contezza di quello che stavano facendo e dei problemi che ne sarebbero derivati, interessati solo a fare propaganda esaltando un’azione che veniva pubblicizzata da loro come “dai fatelo che è tutto gratis”, sulle spalle di tutti gli italiani che neanche ne avrebbero beneficiato (il 95 % e più), e ai quali sarebbe costato sangue e lacrime per l’interesse di un pugno di riqualificazioni. Suvvia, siamo seri…

Mi corre inoltre l’obbligo ricordare al consigliere Marini che non esiste solo il Superbonus, pur comprendendo che nulla sa di Itea perchè mai se ne è realmente interessato, e mai ha evidentemente letto i dati che come Società abbiamo sempre fornito a mezzo stampa.

In questi due anni infatti il Consiglio di amministrazione insieme a me ha fatto tantissimo, in collaborazione con la Giunta e il Presidente Fugatti che ha cercato, in un momento difficile, le risorse per fare gli investimenti, e a tutto il personale della Società che ha fatto i salti mortali. Erano anni e anni che Itea non era così impegnata su tanti fronti, in più con un contesto generale così difficile.

Oltre alle attività di riqualificazione, e ricordo che Itea ha 100 anni e un patrimonio vetusto e scarsamente manutentato nei decenni, abbiamo anche migliorato le percentuali di produzione degli alloggi di risulta nel 2022 del 54% rispetto al 2021. Abbiamo avviato 5 importanti opere per il PNRR con investimenti per circa 18 milioni, rispettando tutte le scadenze stringenti previste dal Ministero. Abbiamo lavorato alla progettazione della Nave in San Pio X a Trento che era ferma da sempre e che vedrà finalmente la realizzazione di circa 35/38 nuovi alloggi. Abbiamo visitato, come mai era stato fatto prima nella storia, ben oltre cento edifici su tutto il territorio (cento solo nel 2022) portando ITEA dalla gente e non gli inquilini nel palazzo, e fatto migliaia di interventi. Abbiamo portato avanti gare di varia natura recuperando ciò che era fermo e in ritardo, e definito accordi e contratti che erano rimasti da tempo in sospeso.

Tutto questo, e non mi metto a dettagliare le tantissime cose fatte per non tediare, in soli due anni, anni in cui il Consiglio non si è mai tirato indietro nonostante le tante difficoltà, e di questo lo ringrazio.

Se questa è l’inefficienza di cuori mi accusa pubblicamente, consigliere Marini, sono davvero orgogliosa di essere definita da lei inefficiente, e auguro di cuore a chi mi succederà di esserlo altrettanto, perché c’è ancora tantissimo da fare e da recuperare dal passato.

*

Francesca Gerosa