ZANELLA (FUTURA) * NEXT GENERATION EU: « LA GIUNTA PAT È SENZA NESSUNA AMBIZIONE DI INCIDERE, QUALI MARGINI DI CONFRONTO VISTI I TEMPI? »

NEXT GENERATION EU: LA GIUNTA SENZA NESSUNA AMBIZIONE DI INCIDERE -A fine mese il Piano Nazionale Resistenza e Resilienza (PNRR) dovrà essere inviato a Bruxelles, dopo un passaggio in Parlamento. Oggi i Presidenti di Regione e Province autonome incontreranno il premier Draghi in Conferenza Unificata proprio per discutere del Piano, ma con quali margini di confronto, visti i tempi?.

Qual è stato il contributo che ha dato sinora il Trentino alla stesura del piano? Quali interlocuzioni sono avvenute in questi mesi tra la Giunta provinciale e il Governo? Dopo la lenzuolata di 32 progetti inviati a Roma a settembre senza che fosse stato nemmeno informato il Consiglio provinciale (progetti perlopiù incoerenti e non in linea con le linee guida del Next Generation EU), c’è stato qualche confronto col Governo su progetti realmente strategici per una ripartenza sostenibile del nostro territorio?

In tutti questi mesi non se ne è più saputo nulla e le richieste di collaborare sono sempre cadute nel vuoto. Sulle ragioni di questo silenzio possiamo fare solo due ipotesi, una più mortificante dell’altra. La prima, svilente nei confronti di una politica che si vorrebbe partecipata, è che semplicemente stia continuando la prassi di non coinvolgere le minoranze, le parti sociali, gli enti locali, l’intera comunità. La seconda, che possiamo considerare l’ennesimo attentato alla nostra Autonomia, è che la Giunta abbia abdicato all’idea di governare e di farsi promotrice di una visione chiara per lo sviluppo del Trentino di domani, non ritenendo di dover dire la propria su una partita tanto cruciale.

Per capire cosa stia succedendo ed evitare che le decisioni vengano prese senza che nessuno sappia nulla e senza che si possa – anche solo minimamente – incidere, ho chiesto un’informativa urgente sul tema, assieme ad altri colleghi e colleghe di minoranza, da svolgersi nel Consiglio provinciale della settimana prossima.

*

Paolo Zanella

Consigliere provinciale del Trentino e regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol – FUTURA 2018