PD NAZIONALE * “IMPRESA DOMANI”: « INCONTRI SU POLITICHE INDUSTRIALI, PRIMA TAPPA A GENOVA CON SCHLEIN – MISIANI – BENIFEI (5/4) »

Imprese: Incontri Pd su politiche industriali, prima tappa 5 aprile a Genova. Con Schlein, Misiani, Benifei. Parte da Genova il ciclo di incontri “Impresa domani”, che il PD dedica alle politiche industriali. La prima tappa si terrà all’Acquario di Genova il 5 e 6 aprile, due giorni di confronto sui temi della logistica e dei trasporti.

Si inizia il 5 aprile alle ore 15.30 con un confronto con il cluster marittimo portuale dal titolo “Tra venti di guerra e discorsi di riforma; il PD si confronta con il cluster portuale”. Parteciperanno le principali associazioni rappresentative del settore e i sindacati dei lavoratori e discuteranno di crisi internazionali e politiche nazionali.

Dalle 17.30 inizieranno i dibattiti pubblici. Il primo, dal titolo “Governare le transizioni: innovazione digitale e sostenibilità ambientale, sfide per l’industria e il lavoro”.

Il giorno seguente, sabato 6 aprile, la seconda giornata dei lavori vedrà un primo tavolo di confronto dal titolo “Da sistemi portuali a sistemi logistici, idee per lo sviluppo della portualità”. A seguire, alle ore 11, l’ultimo confronto intitolato “Quale futuro per l’Italia; industria, logistica, lavoro in un mondo in guerra”.

Alla due giorni prenderanno parte numerosi esponenti del PD – Misiani, Orlando, Benifei, Ghio, Basso, Furlan, Pastorino, Gariglio, Terrile – insieme ai rappresentanti delle principali realtà del settore e delle organizzazioni sindacali, il segretario della FILT CGIL, Malorgio, della Fit Cisl, Pellecchia e il segretario nazionale della UIL, Bombardieri. Interverrà in collegamento la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein.

Con questo appuntamento il PD vuole confrontarsi direttamente con un settore cruciale per il sistema produttivo – la logistica e i trasporti – e riflettere insieme agli operatori e al mondo del lavoro sui rischi e le opportunità di questa fase storica, segnata dall’impatto del contesto geopolitico globale e della doppia transizione verde e digitale, e sulle politiche da mettere in campo per rafforzare la resilienza e le potenzialità di sviluppo del settore.

Gli altro appuntamenti del ciclo di incontri sono previsti il 13 aprile a Terni (siderurgia e automotive) e il 20 aprile a Catania (intelligenza artificiale e industria digitale).

Il 12 maggio a Torino si svolgerà l’evento conclusivo, la Conferenza nazionale del PD sulle politiche industriali.