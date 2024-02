PAT * LICEO RUSSELL – CLES: “ INAUGURATO IL LABORATORIO STEM, CON LA VICEPRESIDENTE GEROSA “

15.21 - giovedì 22 febbraio 2024

La vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa, su invito degli studenti, accolta dalla dirigente scolastica Teresa Periti, è intervenuta oggi all’assemblea di Istituto del Liceo Russell di Cles.

Incalzata dalle domande poste dai ragazzi, Gerosa ha parlato di temi profondi e centrali quali la violenza sulle donne, il benessere degli studenti a scuola, scuola e sport, il sistema di valutazione e l’alternanza scuola lavoro.

La mattinata si è conclusa con l'inaugurazione del nuovo laboratorio Stem, realizzato grazie ai fondi del PNRR azione 4. Il laboratorio, dotato di tutta la migliore tecnologia, è stato ricavato da uno spazio dedicato alla fisica da tempo inutilizzato.

La mattinata ha preso il via con un’entusiasmante performance musicale interpretata dal dipartimento di musica dell’istituto e da un gruppo rock del Liceo Russell. A seguire si è entrati nel vivo dell’assemblea. Un’occasione preziosa per gli studenti per incontrare di persona la vicepresidente, che si è dimostrata disponibile ad interagire con tutti, rispondendo alle domande poste dagli studenti.

Numerosi i temi trattati, primo tra tutti quello della violenza contro le donne. I giovani si sono interrogati su cosa possa fare la scuola per supportare ulteriormente le azioni che già mette in campo. Si è parlato poi di quanto il benessere a scuola contribuisca ad un buon apprendimento. Ampio risalto è stato dato anche allo sport, inteso come attività che, oltre a contribuire alla costruzione di uno stile di vita sano, concorre a sviluppare attitudini quali socialità, determinazione, spirito di sacrificio; tutti valori fondamentali per la vita e per la formazione del cittadino responsabile. Inoltre, si è parlato di certificazione di competenze, di valutazione e di alternanza scuola-lavoro.

L’assessore Gerosa si è confrontata con trasparenza e rivolgendosi agli studenti ha affermato: “Le istituzioni sono al vostro fianco. Io ci sono, come assessore all’istruzione e alle politiche giovanili ho voluto aprire questa fase di confronto diretto con tutta la componente studentesca per ascoltare i vostri pensieri, i vostri problemi e le vostre aspirazioni. Sono certa che individueremo insieme le modalità per far progredire ulteriormente le già buone politiche scolastiche della nostra Provincia”.

La giornata si è conclusa con l’inaugurazione del nuovo laboratorio Stem, dove un gruppo di eccellenza di studenti, accompagnati dai loro docenti, ha illustrato alla vicepresidente i progetti già realizzati che li vedrà protagonisti nel prossimo mese di marzo a RomeCup 2024, la prestigiosa manifestazione dedicata alla robotica e all’intelligenza artificiale che dal 2007 diffonde l’innovazione, collegando scuole, centri di ricerca, aziende, università e istituzioni.