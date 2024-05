RAI 1 – “DOMENICA IN“* * «IL RICORDO DI MIKE BONGIORNO CON LA MOGLIE DANIELA BONGIORNO / I RICCHI E POVERI (26/5)»

14.55 - sabato 25 maggio 2024

Il ricordo di Mike Bongiorno con la moglie Daniela Bongiorno. I Ricchi e Poveri, Zucchero, Orietta Berti, Vinicio Marchioni,. Pierluigi Diaco e Ronn Moss. Domenica 26 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 37^ puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. Daniela Bongiorno interverrà per ricordare il grande Mike Bongiorno a 100 anni dalla nascita, nato proprio il 26 maggio 1924. I Ricchi e Poveri saranno protagonisti di uno spazio nel quale ripercorreranno i loro successi tra cui il brano presentato a Sanremo “Ma non tutta la vita”, oltre ad esibirsi con il nuovo singolo “Aria”. Zucchero in collegamento da Pontremoli, si esibirà cantando alcuni suoi successi come “Diamante”, “Baila”, “Diavolo in me” oltre ad annunciare le nuove date del suo ultimo tour ‘Overdose d’Amore – World Tour”. Ancora musica con Orietta Berti che presenterà il nuovo singolo “Una vespa in 2”, che già si annuncia come il tormentone dell’estate. L’attore Vinicio Marchioni, protagonista di tanti film e serie tv di successo, interverrà per presentare il suo romanzo ‘Tre Notti’. Pierluigi Diaco, che ha da poco concluso il suo programma ‘Bella Mà’, sarà in studio per presentare la serata ‘Bella Rai2’, in onda giovedì 30 maggio in prima serata su Rai2 per celebrare i 70 anni della Rai. La puntata si concluderà con l’attore Ronn Moss che si esibirà in una originale interpretazione del brano “Io che amo solo te” di Sergio Endrigo.