RAI 3 – “ MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ ” * DOMENICA 26 SETTEMBRE OSPITI: « LUIGI DI MAIO – CARLO BONOMI – LAWRENCE WRIGHT – MARIO MONTI »

Le nuove relazioni internazionali dopo l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; il “patto sociale” per l’Italia invocato dal presidente del Consiglio Mario Draghi durante l’assemblea di Confindustria; la tragedia della pandemia e gli errori commessi nell’affrontarla; le elezioni tedesche e la fine dell’era Merkel. Sono questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 26 settembre, a partire dalle 14,30 su Rai3.

Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il direttore de L’Espresso Marco Damilano, il premio Pulitzer Lawrence Wright, il senatore a vita Mario Monti, il corrispondente Rai da Berlino Rino Pellino, la corrispondente de La Repubblica Tonia Mastrobuoni.