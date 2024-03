PAT * SANITÀ: « APSP, IERI LE VISITE DELL’ASSESSORE TONINA A RIVA DEL GARDA E A DRO »

09.02 - venerdì 29 marzo 2024

Apsp: ieri le visite dell’assessore Tonina a Riva del Garda e a Dro. Proseguono le visite alle Aziende pubbliche di servizi alla persona che l’assessore alla salute e politiche sociali, Mario Tonina, sta compiendo in Trentino, per conoscere da vicino le diverse realtà che si occupano degli anziani. Ieri l’assessore Tonina era nell’Alto Garda, prima all’Apsp Città di Riva, successivamente all’Apsp Residenza Molino di Dro; per l’Azienda sanitaria erano presenti il direttore per il supporto clinico organizzativo alle Rsa Sergio Minervini, il direttore del Distretto Sud Luca Fabbri e la direttrice dell’U.O. Organizzazione servizi sanitari di base Distretto Sud Carmela Scozzafava, oltre a Marcello Guidi del Servizio provinciali politiche sanitarie e per la non autosufficienza.

A Riva del Garda l’assessore è stato accolto dal presidente dell’Apsp Città di Riva, Lucio Matteotti, con il direttore Davide Preti, insieme agli altri referenti del cda, fra i presenti anche la vicesindaco del Comune di Riva Silvia Betta, mentre a Dro vi erano il presidente Vittorio Fravezzi con il vicedirettore Marco Cova e il cda, oltre l sindaco Cladio Mimiola; per l’Apss vi era anche Michela Capelli dell’U.O. Cure primarie Distretto Sud.

“Questi incontri e visite rispondono alla necessità di avere un quadro complessivo delle strutture sul territorio e delle loro richieste e criticità, per riuscire a dare programmazione, perché per rispondere ad esigenze e richieste specifiche serve una visione di prospettiva – ha commentato l’assessore Tonina -. E’ fondamentale capire come impostare le politiche del futuro per garantire ricadute positive in particolare rispetto a due temi che saranno cruciali nei prossimi anni, ovvero l’invecchiamento progressivo della popolazione e la denatalità; dobbiamo poi impegnarci nella prevenzione, nel promuovere comportamenti e stili di vita sani. E io credo che in questo il Trentino, grazie anche alla sua speciale autonomia, potrà dimostrarsi ancora una volta un territorio all’avanguardia, proponendo servizi e soluzioni innovative, in grado di creare sinergia e reti fra comunità e soggetti diversi, penso ad esempio al progetto dello Spazio Argento e ad altre soluzioni virtuose che intercettano i nuovi bisogni emergenti”, ha concluso l’assessore Tonina che ha voluto ringraziare di cuore il personale che lavora all’interno delle strutture e il loro impegno straordinario, in particolare durante i due anni della pandemia.

A Riva del Garda il presidente Matteotti e il direttore Preti hanno illustrato le peculiarità dell’Apsp che gestisce la Rsa con 86 posti letto, il centro diurno di 15 posti, il centro servizi, nonché circa 120 pasti a domicilio sul territorio di tre comuni, oltre ai 22 appartamenti di Casa Mielli, situati di fronte alla Rsa e in dialogo costante con la struttura. L’Apsp, nella quale sono impiegati circa 120 dipendenti, ha dato corso ad importanti lavori di manutenzione e ristrutturazione delle proprie strutture fra cui in particolare il padiglione ex ospedale civile che attualmente è sede staccata del liceo Maffei; inoltre insieme alle altre 3 Aziende pubbliche di servizi alla persona della zona ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Comunità di Valle nell’ambito della non autosufficienza e altri servizi sul territorio, fra i quali appunto i pasti a domicilio. Durante l’incontro si è discusso anche della “Cittadella dell’Accoglienza”, opera arrivata alle sue fasi finali (la chiusura lavori dovrebbe essere nel messe di maggio), il cui importo complessivo è pari a 13,4 milioni di euro di cui quasi 12,3 a carico della Provincia. Su questa partita l’assessore Tonina ha espresso apertura e disponibilità a ridiscutere i termini dell’accordo dello scorso autunno, in base alle richieste avanzate nel corso della seduta e su nuove esigenze emerse recentemente.

A Dro il presidente Fravezzi insieme al vicedirettore Cova hanno mostrato all’assessore Tonina la struttura aperta da pochi anni, che accoglie 60 ospiti, rispetto ai 45 della vecchia sede, un edificio all’avanguardia all’interno del quale lavorano una sessantina di dipendenti in diversi ruoli. Fra le richieste presentate quella di bandi per l’acquisto di attrezzature da adibire alla struttura, sulla quale l’assessore Tonina ha spiegato come sull’assestamento di bilancio saranno a disposizione risorse, inoltre a breve partirà un bando dedicato. E’ stata poi illustrata la volontà di Comune e Apsp di recuperare la vecchia Rsa, in comproprietà, sulla quale il Comune ha individuato alcune risorse e ha partecipato a un bando legato alla programmazione del PNRR: in tal senso l’assessore Tonina ha assicurato a breve un incontro di approfondimento.