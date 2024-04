PAT * GIOCHI OLIMPICI MILANO CORTINA 2026: « MESSA IN SICUREZZA LA S.P. 71 ALL’ALTEZZA DI SOVER, AGGIUDICATI I LAVORI »

14.10 - venerdì 5 aprile 2024

Messa in sicurezza S.P. 71, aggiudicati i lavori. Sette offerte pervenute. L’intervento rientra tra quelli viabilistici in vista dei giochi olimpici Milano Cortina 2026. Assegnati i lavori per gli interventi di messa in sicurezza della S.P. 71 all’altezza di Sover (opera S-995-UF2). Nella sede dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti – APAC è stata affidata la procedura ad invito per 903.252,28 euro di importo a base di gara. Ad aggiudicarsi l’opera con un ribasso pari al 14,890% il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da C9 Costruzioni s.r.l. di Bolzano (mandataria) e CTS s.r.l. di Scurelle (mandante). Sette le offerte pervenute a fronte di nove operatori economici invitati.

“I lavori che abbiamo assegnato ci consentiranno di migliorare la percorribilità di un tratto particolarmente delicato della strada provinciale 71 a vantaggio dei residenti della valle e dell’intero sistema viario in vista dei giochi olimpici che si terranno anche nel nostro Trentino”, questo il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

L’intervento rientra tra le opere viabilistiche funzionali ai giochi olimpici 2026 e prevede il miglioramento del tratto stradale al km 31+450 con la realizzazione di una curva di raggio maggiore rispetto a quello attuale tramite un ampliamento di ciascuna corsia a 3,5m, banchine interne ed esterne. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 150 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il valore complessivo finanziato dell’opera è di 1.395.908,36 euro, di cui 903.252,28 a base di gara per lavori.