PAT * FESTIVAL SPORT 2023: « DOMANI ALLE 18.00 L’INAUGURAZIONE CON ROBERTO BAGGIO, FINO A DOMENICA 15/10 SARANNO 150 GLI EVENTI»

10.11 - mercoledì 11 ottobre 2023

Tutto è pronto. Trento si è vestita di rosa per accogliere i grandi protagonisti dello sport mondiale. La sesta edizione de “Il Festival dello Sport” dal titolo “La Grande Bellezza” prende il via domani e fino a domenica 15 ottobre ospiterà più di 150 eventi, animati da oltre 200 ospiti, nazionali e internazionali. Il sipario si alzerà domani mattina, alle ore 9.30, con la mezzofondista trentina Nadia Battocletti che nell’ambito del format Gazza Cafè, ospitato nella splendida cornice di Palazzo Benvenuti, darà il via alla kermesse in rosa. Poi, a seguire, tantissimi appuntamenti e alle 18.00, al Teatro Sociale, la grande inaugurazione, dove il protagonista sarà uno dei calciatori più amati di sempre, Roberto Baggio.

Gli eventi, ospitati nelle diverse location, saranno, come sempre, a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, ma c’è una novità importante da segnalare quest’anno. Per accedere alle sale occorre registrarsi sul sito del Festival, indicando nome, cognome e una mail. Basta farlo una volta sola. La registrazione non assicura un posto agli eventi e non è necessaria per i minori di 18 anni. Una volta compilato il formulario si riceverà una mail con un QR code da esibire all’ingresso.

La registrazione può essere effettuata in pochi secondi sul sito: https://www.ilfestivaldellosport.it/ dove è possibile trovare informazioni precise su date, orari e luoghi dei vari eventi e gli ultimi aggiornamenti relativi al programma.

Il Festival, come sempre, sarà un’occasione anche per praticare alcuni sport. Quattro i camp allestiti in collaborazione con le varie federazioni e le associazioni locali. Quello di arrampicata sarà in Piazza Santa Maria Maggiore, mentre basket e padel saranno ospitati in Piazza Fiera. Il camp di arti marziali, prima volta al Festival, sarà in Piazza Cesare Battisti.

Una delle grandi novità di questa edizione sarà la presenza di Gazzetta Active, il brand di riferimento per lo stile di vita attivo. Nella centralissima Piazza Dante è stata allestita una palestra a cielo aperto, l’Active Village. Un vero e proprio villaggio per il fitness a disposizione di curiosi, principianti, esperti o semplici appassionati. Padrone di casa e curatore del palinsesto sarà il Signore degli anelli dello sport italiano, Jury Chechi.

Il Festival dello Sport è organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento, l’Università di Trento, Trentino Sviluppo e Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.