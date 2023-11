COMUNE TRENTO * « GIORNATA CONTRO LA PENA DI MORTE, IL NETTUNO SI TINGE DI AZZURRO »

16.55 - giovedì 30 novembre 2023

Città contro la pena di morte, giovedì 30 il Nettuno si tinge di azzurro. Sarà proiettata una grafica sul ledwall e in biblioteca esposti libri e film sul tema. In occasione della giornata internazionale delle città per la vita – città contro la pena di morte, che ricorre giovedì 30 novembre, il Nettuno si tingerà di azzurro e sarà proiettata una grafica sul ledwall vicino all’ostello.

Per l’occasione, la Biblioteca comunale ha raccolto in sala Manzoni una selezione di film e testi, sia in formato cartaceo che digitale, per approfondire e riflettere sul tema. Il materiale sarà in mostra fino a sabato 2 dicembre.

La ricorrenza, giunta alla sua ventiduesima edizione e celebrata nell’anniversario della prima abolizione della pena capitale ad opera del Granducato di Toscana del 1786, è promossa dalla Comunità di sant’Egidio, che con le sue attività sensibilizza sul tema dei diritti umani, promuovendo il valore della vita e contrastando il fenomeno della violenza nei contesti urbani e bellici.

Con oltre 2 mila Comuni aderenti, la giornata internazionale delle città per la vita rappresenta la più grande mobilitazione abolizionista a livello internazionale. Il suo obiettivo è stabilire un dialogo con la società civile e le Amministrazioni per far sì che l’abolizione della pena di morte e la rinuncia alla violenza siano una cifra identitaria per un numero sempre maggiore di città.