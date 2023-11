PAT * PUNTO D’INCONTRO TRENTO: TONINA, « L’ATTIVITÀ NON SI LIMITA ALLA DISTRIBUZIONE DI PASTI CALDI, GARANTISCE ANCHE ASSISTENZA SANITARIA »

16.46 - giovedì 30 novembre 2023

L’assessore Tonina ha fatto visita al Punto d’Incontro. L’assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione, Mario Tonina, ha fatto visita nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 novembre, al Punto d’Incontro di Trento.

L’assessore è stato accolto dal direttore dell’ente fondato da don Dante Clauser, Mattia Civico, ed ha incontrato anche il presidente, Osvaldo Filosi, ed il dottor Pierluigi Torboli, già responsabile dell’U.O. di Pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento e medico volontario dell’ente.

“A partire dall’intuizione del suo fondatore, il Punto d’Incontro ha saputo crescere e diventare una struttura centrale ed imprescindibile nell’offerta di servizi socio-assistenziali alle persone senza fissa dimora che gravitano sulla città di Trento – le parole di Tonina -. Un’attività che non si limita alla sola distribuzione di centinaia di pasti caldi al giorno o all’inserimento lavorativo nel laboratorio di falegnameria, ma che garantisce anche una importantissima prima assistenza sanitaria e psicologica, fornendo una fondamentale prima presa in carico di persone che diversamente farebbero fatica ad accedere a questo tipo di servizi”.

Dopo aver preso visione degli spazi della struttura, l’assessore Tonina si è intrattenuto con Civico, Filosi e Torboli, con i quali ha affrontato alcuni temi rilevanti per le attività presenti e future del Punto d’Incontro: dalla necessità di avere spazi adeguati per le visite sanitarie alla partita della ristrutturazione, in programma il prossimo aprile grazie ai fondi del PNRR, sino al “Piano Freddo”, a cui il Punto d’Incontro contribuisce con l’apertura straordinaria dei propri spazia a partire dal 3 dicembre prossimo. “Su tutti questi fronti la Provincia, per quanto di sua competenza, sarà presente e farà la sua parte – ha assicurato Tonina – per far sì che il Punto d’Incontro possa continuare a garantire, se possibile ancor meglio, quel prezioso servizio socio-assistenziale avviato nel lontano 1979”.