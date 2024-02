PAT * CICLOVIA DEL GARDA: « AVVIATI I LAVORI PER IL TRATTO TORBOLE CENTRO-RIVA DEL GARDA, IN ESTATE PREVISTA LA SOSPENSIONE DEL CANTIERE »

07.07 - domenica 18 febbraio 2024

Ciclovia del Garda, avviati i lavori per il tratto Torbole centro-Riva del Garda. Prevista la sospensione del cantiere in estate e nei momenti di forte afflusso turistico. Con la firma del verbale di consegna del cantiere avvenuta questa settimana sono cominciati i lavori per realizzare il tratto di Ciclovia del Garda che parte da Torbole, in prossimità del molo di imbarco e biglietteria Navigarda, e raggiunge via Monte Oro a Riva del Garda. L’esecutore dell’appalto l’impresa INCO Srl di Pergine Valsugana (Trento). L’intervento interessa il territorio dei Comuni di Nago-Torbole, Arco e Riva del Garda, quasi interamente in ambito urbano. Le opere appaltate permetteranno il passaggio dei ciclisti e pedoni in sede propria e in sicurezza per un tratto di 2,3 chilometri a ridosso della strada Gardesana. Tra le opere previste vi è la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul Sarca a valle dell’esistente ponte stradale. La caratteristica principale del progetto è la sostituzione o l’ampliamento di tratti esistenti oltre alla realizzazione di nuovi tratti.

La programmazione dei lavori è stata pensata per ridurre il più possibile i disagi in un ambito di grande afflusso turistico come il Garda trentino. È già prevista infatti la sospensione del cantiere (che ha una conclusione prevista nell’autunno 2025) nel periodo estivo e durante i weekend in cui si svolgeranno eventi e manifestazioni.

L’importo complessivo dell’opera, comprensivo di somme a disposizione per imprevisti e altre destinazioni è 4.166.618,00 euro, di cui 3.266.618,00 euro finanziati dal PNRR.

“Prosegue anche nella parte più urbana del lungolago l’avanzamento della Ciclovia del Garda che si conferma un progetto strategico per la mobilità sostenibile del Trentino e per il grande sviluppo della ciclabilità in chiave turistica e di attrattività del territorio – spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti -. Un percorso dotato di tutti gli standard di sicurezza realizzativi che permetterà – pensiamo ad esempio ai tratti urbani come quello appena avviato – una circolazione maggiormente sicura per tutti gli utenti che già oggi si muovono nel territorio dell’Alto Garda, in particolare lungo la direttrice Riva-Torbole”.

I lavori corrispondono all’unità funzionale 18 della Ciclovia, nello specifico alle unità funzionali 18.1 (Monte Oro), 18.2 (Arco-Linfano) e 18.3 (Attraversamento Torbole).

Opera n° C-66 CICLOVIA DEL GARDA – Tratto UF 18: Torbole centro – Riva del Garda

Progetto finanziato dal PNRR – Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente 2-23. Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica sub investimento Ciclovie turistiche – Fondi Comunitari PNRR per 3.266.618,00 euro.

Importo complessivo dell’opera (comprensivo di somme a disposizione per imprevisti) 4.166.618,00 euro

Importo complessivo di appalto: 3.113.429,05 euro

R.U.P.: ing. Francesco Misdaris commissario straordinario per la Ciclovia del Garda parte trentina

Impresa esecutrice: INCO Srl, Pergine Valsugana (Trento)

Progettista: ing. Davide Lorenzi

Direttore Lavori: ing. Marco Fontana

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione: arch. Raffaella Todeschini

Geologo: dott. geol. Alice Ferrari