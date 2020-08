AMBROSI (LEGA) * NUBIFRAGIO VERONA: « CON L’INVIO DI UOMINI E MEZZI TECNICI DALLA NOSTRA PROVINCIA DI TRENTO ESEMPLARE PROVA DI SOLIDARIETÀ »

“Ancora una volta di fronte alle calamità si rivela lo spirito di altruismo e di collaborazione tipico della gente trentina. Mi riferisco al nubifragio che domenica scorsa, come noto, ha duramente colpito la città di Verona e la Valpolicella – con danni davvero notevoli – e al successivo disposto invio, da parte della Protezione Civile del Trentino, di circa 20 uomini e alcuni mezzi tecnici.

Non è la prima volta che il Trentino interviene a favore della provincia scaligera. Anche durante la tragica tempesta Vaia, la tempestiva e straordinaria apertura della galleria Adige-Garda ha infatti salvato il basso Trentino dall’esondazione dell’Adige, così come il Veronese, ed è diventata simbolicamente la dimostrazione concreta della sana collaborazione tra il Veneto e il Trentino di fronte alle calamità.

E così nei prossimi giorni – come poc’anzi accennato – grazie ad un accordo di collaborazione tra il presidente Maurizio Fugatti e il sindaco di Verona Federico Sboarina, la Protezione Civile del Trentino e alcune squadre di Vigili del fuoco volontari – tra cui il Distretto Vallagarina corpo di Mori e Isera, di cui si allegano al presente comunicato un paio di foto – si recheranno a Verona per il taglio e la messa in sicurezza di rami pericolanti e per liberare le strade.

A supporto delle operazioni alcuni macchinari con relativi operatori, messi a disposizione dal Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento. A tal proposito, colgo l’occasione per formulare uno speciale ringraziamento alla Protezione Civile, ai volontari dei Vigili del Fuoco e a quanti, in questi giorni, si stanno adoperando con dedizione e professionalità a sostegno di Verona e dei veronesi colpiti dal nubifragio. È un gesto nobile di solidarietà che il Trentino compie nei confronti della vicina città scaligera”.

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi.