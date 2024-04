DOLOMITI ENERGIA * NUOVE APPLICAZIONI DIGITALI: « L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA AL SERVIZIO DEI CLIENTI E DELLA SOSTENIBILITÀ »

14.37 - venerdì 5 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Grandi novità per Dolomiti Energia sul piano dell’innovazione tecnologica al servizio dei clienti e della sostenibilità. In queste settimane è giunto al termine un importante progetto volto a potenziare le infrastrutture digitali e a ottimizzare i sistemi informatici per offrire un servizio ancora più veloce, sicuro, sostenibile e vicino ai clienti.

Il progetto, è parte del programma di innovazione digitale che coinvolge tutto il Gruppo, di cui Dolomiti Energia fa parte come società commerciale. Si tratta di una imponente trasformazione che ha coinvolto per quasi due anni oltre cento persone all’interno dell’azienda.

Gli sviluppi pratici di queste nuove applicazioni digitali hanno consentito di migliorare molti processi, dalla vendita al post-vendita. Il risultato è che ora i clienti di Dolomiti Energia possono contare su un servizio ancora più rapido e sicuro per tutte le operazioni relative alla propria fornitura, oltre a poter usare Whatsapp come canale di comunicazione e per ricevere la bolletta. Infine, l’azienda potrà in futuro confezionare offerte personalizzate e ancora più su misura rispetto alle necessità dei singoli clienti.

“La nostra spinta all’innovazione tecnologica è sempre mossa dall’attenzione alla sostenibilità e ai bisogni dei nostri clienti”, ha commentato Donata Dallavo, Direttrice Operations di Dolomiti Energia. “Questo progetto ambizioso ha avuto come guida la volontà di mettere al centro le persone e l’ambiente: rappresenta infatti un importante passo avanti nel nostro impegno continuo per offrire ai clienti un servizio ancora più efficiente e personalizzato, oltre a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione grazie alla dematerializzazione e ottimizzazione di molti processi. Attraverso l’implementazione di queste nuove tecnologie miriamo a creare una esperienza per il cliente in grado di soddisfare al meglio esigenze e preferenze. Siamo fiduciosi che questa iniziativa non solo rafforzerà i nostri legami con i 700 mila clienti che ci hanno scelto, ma ci consentirà di attrarne anche di nuovi ed essere pronti poi a cogliere le sfide future del mercato”.

“Grazie a un grande lavoro di squadra, siamo riusciti a raggiungere con successo questo risultato che fin dall’inizio sembrava veramente molto sfidante”, commenta Edoardo Fistolera, Direttore ICT del Gruppo Dolomiti Energia. “Grazie anche all’apporto di importanti partner tecnologici quali EY e Lutech, oggi la società ha tutti gli strumenti che la trasformazione digitale mette a disposizione per semplificare il lavoro, ridurre gli sprechi, migliorare i servizi al cliente ed essere pronti a ulteriori implementazioni future”.