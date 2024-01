PASTIFICIO FELICETTI – VAL DI FIEMME (TN)* VISITA GIORGETTI E FUGATTI: « L’ATTENZIONE AL NOSTRO MARCHIO CI CONSENTE DI AVERE OBIETTIVI SEMPRE PIÙ ESALTANTI »

16.26 - sabato 6 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Ministro Giorgetti e il Presidente della Provincia di Trento Fugatti in visita al Pastificio Felicetti. Ieri mattina il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti si sono recati in visita al Pastificio Felicetti, accolti da Stefano Felicetti, presidente dell’azienda. La gradita visita è stata occasione per presentare e condividere i dati del Primo Bilancio di Sostenibilità del Pastificio e vedere dal vivo la produzione di pasta.

«Siamo orgogliosi di ospitare il Ministro Giorgetti e il Presidente Fugatti – commenta Stefano Felicetti –. Da sempre, da cinque generazioni, il pastificio Felicetti ha fatto del rispetto dell’ambiente e dell’integrazione con il territorio il proprio elemento distintivo. Abbiamo scelto infatti di mantenere la produzione in un ecosistema ambientale unico – la Val di Fiemme –elemento distintivo da proteggere. L’attenzione al nostro marchio e alle produzioni che realizziamo ci consente di porci obiettivi sempre più esaltanti, nell’ottica della sostenibilità e della qualità».

Un pastificio tra le Dolomiti

Fondato nel 1908, il Pastificio Felicetti è una società per azioni nelle mani della famiglia del fondatore. Da quattro generazioni i Felicetti portano avanti una produzione altamente specializzata in Val di Fiemme, mentre la quinta generazione ha da poco fatto il suo ingresso in azienda. La storia del pastificio comincia nei primi anni del Novecento, quando Valentino Felicetti ebbe l’intuizione che l’acqua di sorgente e l’aria d’alta quota potessero conferire alla pasta di grano duro un sapore riconoscibile. Un esperimento imprenditoriale da cui è nata una dinastia di pastai tra le Dolomiti e un percorso produttivo di ricerca fortemente distintivo. Felicetti è l’unico pastificio in Europa situato sopra i 1.000 metri di altitudine.