PARTITE IVA TRENTINO * “APERITIVA“: « SERATA CON I 12 CANDIDÀTI, CHIEDIAMO TAVOLI DI INNOVAZIONE E APPOSITI SOSTEGNI PER I LIBERI PROFESSIONISTI »

18.28 - venerdì 13 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Si è svolta ieri un’edizione particolare di Aperitiva. I soci dell’associazione consulenti e formatori Partite Iva Trentino hanno ospitati 12 candidati alle elezioni al Consiglio Provinciale e prima del classico aperitivo hanno condiviso un documento, attraverso il socio Paolo Perini, nel quale hanno portato alcune preoccupazioni delle partite Iva e alcune attenzioni per un Trentino più attrattivo.

Ecco cosa chiedono le partite Iva:

– Tavoli di innovazione e pensiero, meno strutturati e istituzionalizzati: “vorremmo poter essere ispiratori di esperienze meno autoreferenziali di ciò che c’è in Provincia”,

-Rompere la diffidenza tra PA e liberi professionisti e creare dei piani di formazione con una collaborazione anche in fase di progettazione;

-Nell’ambito degli aiuti alle imprese per la formazione (anche con fondi PNRR), riteniamo sia giusto premiare quelle imprese che si affidano a reti di consulenti, inserendo questo criterio nei bandi.

-Introdurre appositi sostegni ai liberi professionisti titolari di partita IVA operanti in Trentino, come ad esempio, agevolazioni previdenziali, formazione personale, finanziamenti, sostegno per lunghi periodi di malattia e infortuni.

-Invitiamo le Istituzioni e la politica a pensare ad integrare i mondi del lavoro professionista, del lavoro dipendente e delle aziende.

Il conduttore Enzo Passaro ha dato uguale spazio ad ogni candidata/o, considerato il tempo a disposizione e l’ordine di intervento:

Partito Democratico del Trentino – Roberto Pallanch

Udc – Conci Roberto

Democrazia Sovrana e Popolare -Annalisa Decarli

Movimento 5 Stelle – Rudi Tranquillini

Italia Viva – Roberto Sani

Alternativa Popolare per il Trentino – Job Ivano

Azione – Mazzarella Massimiliano

Noi Trentino per Fugatti Presidente – Angeli Eleonora

Fratelli d’Italia – Gerosa Francesca

Onda – Sara Battistella

Alleanza Verdi e Sinistra – Jacopo Zannini

Noi con Divina Presidente – Sergio Divina (Presente senza parlare)

Il confronto è stato molto apprezzato dai soci e dal Presidente dell’associazione, Gian Paolo Barison, che ha ringraziato per la correttezza del confronto.

Questi i punti che sono rimasti più impressi (non sono esaustivi di tutto ciò che è stato detto durante la serata dai candidati stessi)

Roberto Pallanch ha parlato dell’importanza della formazione nella pubblica amministrazione e della possibilità di coinvolgere di più i formatori e consulenti nell’Agenzia del Lavoro, con consulenze esterne.

Roberto Conci ha proposto che venga fatto un albo dei formatori, per facilitare l’affidamento di lavori a chi lavora nel settore e che ci sia quindi meno burocrazia in alcuni meccanismi provinciali, per garantire più velocità di risposta.

Annalisa Decarli ha parlato dell’importanza della formazione permanente e che nelle scuole ci si dovrebbe concentrare di più sulla formazione della persona. Il problema della sanità per lei è importante anche per le partite IVA.

Rudi Tranquillini, formatore in ambito economico-aziendale ha fatto osservare che la formazione dei docenti delle Scuole è difficile, che non tutto si può risolvere affidandosi alla PAT come, ad esempio, le pensioni ove si dovrebbe avere uno sguardo internazionale, per chi andrà a lavorare momentaneamente anche all’estero.

Roberto Sani ha detto che la politica di crescita e sviluppo deve essere alla base per poter affrontare tutti i nostri problemi e che la valorizzazione del Trentino andrà fatta con interventi più di spessore rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi.

Ivano Job ha parlato del livello di qualità del lavoro e della famiglia, l’importanza dei dettagli per creare cambiamenti positivi. I formatori possono dare un contributo importante in questo. Poi ha lanciato idee su defiscalizzazioni speciali.

Massimiliano Mazzarella ha risposto prontamente a tutte le problematiche del documento e poi ha detto che vorrà concentrarsi sul miglioramento della legge 6 per le consulenze e sui contributi ai liberi professionisti per la formazione.

Eleonora Angeli ha discusso con l’assessore Achille Spinelli delle nostre problematiche e ha detto che ci sarà una presa in carico da parte della Provincia. Ci ha consigliato, per chi opera in ambito Sanità, di accreditarsi come liberi professionisti per la formazione con crediti (professione sanitarie). Vede in futuro dei tavoli di lavoro dove mappare le esigenze e progettare insieme a noi, Agenzia del Lavoro e TSM.

Francesca Gerosa ha detto che alcuni problemi come la formazione si devono affrontare trasversalmente e non sono né di destra né di sinistra. Dice che il 25 % di chi è indipendente è con partita IVA e che Fratelli d’Italia ha fatto la legge sull’equo compenso. Immagina di costruire insieme a noi l’entrata delle nuove generazioni nel mercato del lavoro.

Sara Battistella, formatrice e consulente, dice che il nostro ruolo di consulenti è di driver del cambiamento per portare concretezza. Ha osservato poi che la PAT cerca a volte i professionisti fuori Provincia ma dice che non è possibile che non ci siano professionisti “in casa”.

Jacopo Zannini ha parlato di progetti di respiro europeo e dell’esigenza di affrontare i cambiamenti climatici con attenzione alla sostenibilità, ai diritti delle partite IVA e alla necessità di sostegno. Importante la condivisione di progetti tra noi e il mondo del lavoro.

ACF PARTITE IVA TRENTINO:

– è l’associazione dei consulenti e formatori che operano in Trentino, nata nel 2020 raggruppa vari professioniste/i di tutti i settori della formazione e della consulenza a individui, gruppi, enti e aziende.

– a fine 2022 i soci attivi erano 145

– ad oggi, 12 ottobre 2023, i soci sono 166

In questi tre anni l’associazione ha creato una rete tra i soci ed ha iniziato un dialogo a livello locale con le principali Istituzioni legate al mondo economico, come l’assessorato all’economia della P.A.T., l’Agenzia del Lavoro di Trento, le associazioni di categoria, (entrando come in Confcommercio, nella sezione Confeventi).