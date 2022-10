APT VAL DI FASSA (TN) * STAGIONE INVERNALE 2022-2023: « DAL 3/12 FINO A PASQUA SI TORNA IN PISTA, MA SI VA ANCHE CON LE CIASPOLE SUI SENTIERI INNEVATI »

12.47 - mercoledì 26 ottobre 2022

Val di Fassa: la passione per lo sci abita qui. Dal 3 dicembre fino a Pasqua si torna in pista, ma si va anche con le ciaspole sui sentieri innevati, nei centri termali, nei paesi a fare shopping, gustare piatti genuini e vivere l’atmosfera autentica delle Dolomiti.

Le discese ardite e le risalite – come cantava Lucio Battisti – in Val di Fassa non sono solo metafora dei palpiti del tuo cuore di fronte a un paesaggio innevato dal sapore di fiaba, ma anche le emozioni lungo gli oltre 200 km di piste da sci che ti aspettano dal 3 di dicembre al 10 aprile (giorno di Pasquetta).

La valle, di lingua e cultura ladina, ti accoglie in un nuovo inverno dolomitico caratterizzato dallo sci alpino, con il vanto (tra il resto) del Sellaronda uno degli skitour più belli al mondo, ma anche da sci di fondo, con la 50ª Marcialonga, sci alpinismo, ciaspole e passeggiate sulla neve.

In Fassa puoi arricchire le tue avventure, tra il bianco della neve e il blu del cielo, con esperienze di puro relax nelle acque di centri benessere e termali, momenti di gusto alle tavole di ristoranti stellati, osterie e rifugi, ed ore di grande divertimento tra shopping e après ski con musica dal vivo.

Lascia la scia del tuo inverno

Fai slalom e lascia la tua firma a scodinzolo sugli oltre 200 chilometri di tracciati, 77 impianti di risalita e 150 piste sviluppate in 7 skiarea collegate sci ai piedi o con il servizio skibus. In Val di Fassa – al centro del Dolomiti Superski tra i più grandi comprensori sciistici al mondo – ogni giorno, puoi scoprire tracciati sempre diversi esplorando i vari comprensori anche lungo skitour famosissimi, primi fra tutti Sellaronda e Skitour Panorama. Un infinito carosello bianco tra cime celebri come Catinaccio, Sella e Sassolungo che regalano discese e scenari grandiosi. Merito anche di una notevole innovazione ad alto tasso tecnologico. Oltre, infatti, a una continua implementazione del sistema di innevamento programmato, il rinnovo degli impianti a fune è costante. In tal senso, quest’inverno, tra le esperienze chi ti lasceranno senza fiato, il viaggio a bordo dell’unica e sorprendente funivia cabrio d’Italia: la Tires (che collega Tires a Malga Frommer), importante novità della skiarea Carezza.

I campioni di sci s’allenano qui

Grazie al progetto “Piste Azzurre”, rinnovato da Apt Fassa, Dolomiti Superski, società impianti a fune locali e altri partner con la Fisi fino ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, la nazionale di sci alpino, maschile e femminile, si allena in Val di Fassa. Otto le piste dove gli sciatori, che partecipano ai massimi circuiti internazionali, mettono a punto la preparazione in vista di gare prestigiose. Su alcuni di questi tracciati si svolgono, anche quest’inverno, competizioni di grande rilevanza.

In particolare, la Pra di Tori della skiarea Carezza il 15 dicembre ospita una prova di slalom gigante parallelo maschile e femminile valido per la Coppa del Mondo di snowboard. Il 16 dicembre, allo Ski Stadium Aloch di Pozza si svolge lo slalom speciale maschile di Coppa Europa. Inoltre, dopo le edizioni di successo del 2021 e del 2022, dal 14 al 26 gennaio 2023, torna la Fis Baltic Cup, con diverse centinaia di atleti coinvolti nelle varie giornate di gara di slalom speciale e slalom gigante. Il 24 e il 25 marzo al Cross Park Costabella, nella skiarea San Pellegrino, in programma due gare di Coppa Europa di skicross. Da fissare in agenda, poi, il 29 gennaio la 50ª Marcialonga di Fiemme e Fassa, la più amata gran fondo d’Italia che richiama i migliori fondisti del panorama agonistico internazionale e tantissimi appassionati.

Qui ti vien voglia di tornare bambino

La Val di Fassa è un sogno per bambini, mamme e papà. Tutto è a misura di famiglia, dall’ospitalità nei family hotel, dove i bimbi trovano servizi dedicati, alle cinque scuole di sci che si fregiano del Sigillo d’Oro, riconoscimento per l’eccellenza nell’insegnamento ai bambini, e di tante tipologie di corsi e strutture per l’animazione. Non da ultimi, i fantastici babypark e asili sulla neve, regno di giochi per i più piccoli.

Lasciati abbracciare dall’accoglienza ladina

È naturale sentirti a casa in questa terra. Il fascino della lingua e della cultura ladina, espressione della popolazione locale, rappresenta il “quid” che fa la differenza. Storia e tradizioni caratterizzano anche l’ospitalità in hotel (dai 5 stelle ai B&B), agritur, residence, case per vacanze, rifugi e campeggi, per ogni stile ed esigenza del tuo soggiorno. Ti piacerà molto la gastronomia: difficile sottrarsi alle lusinghe di ristoranti stellati e gourmet, ma anche di osterie tipiche trentine e rifugi, dove puoi anche gustare cene in quota e, al termine, scivolare a valle.

La tua libertà abita qui

Prenditi del tempo, rilassati e osserva la grande bellezza delle Dolomiti. D’inverno la Val di Fassa ti conquista con il suo volto più suadente, da scoprire, non solo sulle piste da sci, ma anche a spasso, a piedi o con le ciaspole, meglio se in compagnia di una guida alpina per conoscere il lato più selvaggio della valle lungo sentieri innevati. Se sei romantico, sali a bordo di una slitta trainata da cavalli. Se cerchi picchi di adrenalina, prova parapendio (in coppia con istruttori nazionali) e ice-climbing. Verso sera, concediti un po’ di shopping nei negozi di prodotti tipici, moda e articoli sportivi e concludi la giornata nel cuore della movida: apres-ski e pub di Fassa fanno tendenza in tutto l’arco dolomitico.

Il tuo benessere vien dall’acqua

Dopo il grande dispendio di energie, dovuto all’aria frizzante e all’attività fisica, ti meriti un po’ di coccole. Immergiti, allora, nelle acque della sorgente Aloch di Pozza, dove oltre alle Terme Dolomia, note per cure e trattamenti, trovi le QC Terme Dolomiti: più di 4000 metri quadri di vasche idromassaggio, cascate d’acqua, bagni bagni a vapore, saune, aree massaggi, vasche e tinozze all’aperto che si affacciano sul gruppo del Catinaccio. Prova anche le spa di alcuni hotel che propongono esperienze uniche, come il benessere in stile giapponese o con un contatto intenso con la natura.

Foto: Mattia Rizzi