PARLAMENTO EUROPEO * BRUXELLES * LUPI: VIDEOINTERVISTA A ON. DORFMANN, « RIDURRE LO STATUS DI PROTEZIONE, TROPPI DANNI AD AGRICOLTURA E TURISMO »

09.57 - martedì 13 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Videointervista a Herbert Dorfmann, eurodeputato del Südtiroler Volkspartei (Alto Adige/Südtirol) a margine dell’audizione in commissione Agricoltura del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione europea di emendare la Convenzione di Berna sullo status di protezione dei lupi.

“Il lupo non ha più bisogno degli standard di tutela che sono stati stabiliti trent’anni fa quando era in estinzione: i danni all’agricoltura e alla pastorizia aumentano in continuazione”, ha dichiarato l’eurodeputato altoatesino. Il 25 marzo il Consiglio Ue Ambiente dovrà votare a maggioranza qualificata sulla proposta della Commissione adottando la sua posizione in vista della prossima riunione del Comitato permanente della Convenzione prevista a dicembre 2024.

Gran parte dei gruppi politici al Parlamento europeo chiede alla Commissione di modificare lo status di protezione del lupo stabilito dalla direttiva europea “habitat” a prescindere dalla modifica della Convenzione di Berna.