AMBROSI (FDI – TRENTINO) * ECONOMIE LOCALI: « SALVAGUARDIAMO LE PICCOLE E MEDIE CONCESSIONI IDROELETTRICHE, RAPPRESENTANO UNA PECULIARITÀ PER I TERRITORI MONTANI »

Ambrosi (Fratelli d’Italia): “Salvaguardiamo le piccole e medie concessioni idroelettriche”. Le centrali di piccole e medie dimensioni rappresentano una peculiarità per i territori montani, in buon parte marginali e svantaggiati. Rappresentando una fonte di sostegno alle economie locali consentono, spesso, agli operatori che ne sono in possesso di mantenere in vita altre attività quali piccole botteghe artigiane o attività ricettive o nel commercio al dettaglio. In altri casi sono possedute da comuni, i quali ormai hanno strutturato il loro bilancio tenendo conto delle relative entrate.

Tali attività di produzione di energia, inoltre, risulterebbero difficilmente gestibili da soggetti non locali e molto strutturati, ciò per effetto dei ridotti margini rapportati alle numerose ore necessarie, nell’arco dell’anno, a garantire la massima efficienza in termini di energia prodotta.

Le piccole e medie centrali idroelettriche, quindi, siano esse private o di comuni non devono in alcun modo essere poste a gara, in analogia a quanto sta accadendo in tutti gli altri paesi europei, con i quali deve vivere una reciprocità caratterizzata da leggi nazionali simmetriche, alla pari di ciò che è già accaduto in materia di quote latte o zuccherifici. La sola ipotesi che operatori esteri possano impossessarsi dei nostri impianti idroelettrici fa rabbrividire, pensando a come ciò potrebbe far lievitare i costi dell’energia, con pesanti ricadute su aziende e famiglie italiane. Operatori stranieri infatti hanno tutto l’interesse ad avvantaggiare le industrie del loro Paese.