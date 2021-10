PARCO GUERRIERI GONZAGA * VILLA LAGARINA (TN): « ULTIMA VISITA GUIDATA DI QUEST’ANNO CON I BOTANICI DEL MUSEO CIVICO DI ROVERETO, IN PROGRAMMA SABATO 16 OTTOBRE »

Per una stagione positiva che si sta per chiudere (le visite sono consentite fino a fine mese) se ne prospetta un’altra foriera di grandi novità. Il parco Guerrieri Gonzaga di Villa Lagarina (aperto al pubblico il 5 giugno scorso) è una “perla”, come l’ha definita la sindaco Julka Giordani, per Villa Lagarina e per tutto il Trentino. Una perla, uno scrigno verde che ancora non tutti conoscono. L’occasione per farlo (oltre all’apertura dal mercoledì alla domenica) è la visita guidata (l’ultima di quest’anno) con i botanici del Museo Civico di Rovereto (prenotazioni allo 0464.35 1176) in programma sabato 16 ottobre nell’ambito delle manifestazioni promosse dal Comune “Ottobre dorato” (sabato) e “Foliart” (domenica).

Un’ulteriore conferma della stretta collaborazione tra il marchese Carlo Guerrieri Gonzaga e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Julka Giordani si è avuta In occasione della presentazione delle iniziative di ottobre. Per il marchese Carlo Guerrieri Gonzaga è stata l’occasione sia per tracciare un bilancio dei primi mesi di apertura (sottolineando l’ottima collaborazione con il Museo Civico che continuerà anche nel 2022) che per illustrare i progetti per il prossimo anno. E sono davvero tanti: dal consolidamento del rapporto con il guru dell’architettura dei giardini Paolo Pejrone per il mantenimento del parco secondo la tradizione iniziale (tipico esempio di giardino austriaco voluto dal barone Sigismondo De Moll agli inizi del 1800 che si avvalse della collaborazione degli architetti artefici dei giardini Schönbrunn di Vienna) al ricollocamento di tutte le specie presenti nel parco in origine; dall’installazione di una voliera alla fagianaia (con la prospettiva di rimetterla in funzione) alla pulizia e visita alle antiche cantine le più profonde del Trentino; dalla sistemazione della limonaia (investimento totale previsto in €1.000.000) con la messa a dimora delle prime piante agli eventi e mostre culturali e fiere botanico vivaistiche.

Un parco magnifico, nel centro di Villa Lagarina che si estende su un’area di 3,5 ettari ricco di molte specie rare di alberi (alcuni superano i 200 anni con un altezza oltre di oltre 50 metri), composto da collinette, corsi d’acqua e cascatelle. “Vogliamo portare più pubblico non solo al nostro parco ma anche per questo bellissimo paese che ha molti tesori da svelare ai visitatori” ha affermato Il marchese guerrieri Gonzaga sottolineando il legame della sua famiglia al paese e ringraziato i suoi collaboratori nella gestione del parco (Graziano, Lorenzo e Chiara stagista).

È stata poi la sindaco Julka Giordani, presente con il consigliere Giorgio Tezzele, ad illustrare gli appuntamenti del weekend. Sabato 16 “Ottobre dorato” un viaggio tra storia, natura ed arte che inizia dalla visita al Filatoio di Piazzo (ore 10.30 e 11.30) e e prosegue poi ore 14:30 su prenotazione allo 0464 305 1176 con la visita guidata al parco guerrieri Gonzaga. Alle 16 appuntamento al parco di Palazzo Libera spettacolo teatrale e a sia in mattinata che nel pomeriggio a Palazzo libera mostra delle opere di Fausto De Nisco che rimarrà aperta fino al 6 novembre. Domenica 17, invece, si sale in quota per “Foliart – Colore musica e arte al lago di Cei” con una passeggiata libera per scoprire anche i colori dell’autunno con partenza dal Capitel de Doera. Un percorso che da Cei tocca Bellaria, San Martino e Cimana con varie tappe che prevedono una rappresentazione teatrale, artisti che espongono le loro opere lungo il percorso, l’intervento del coro Bianche Zime e degustazioni a cura delle associazioni locali (in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 24 ottobre).

Nella foto la sindaco Julka Giordani e il marchese Carlo Guerrieri Gonzaga