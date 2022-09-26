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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE ELINA MASSIMO (IRASE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL)

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LANCIO D'AGENZIA

MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (127 SEZIONI – SU 127 / DATO ORE 04.33): « SENATO, COLLEGIO PERGINE VALSUGANA, ELETTA ELENA TESTOR (44,03%) / NON ELETTI SARTORI (31,08)- BERGAMO (10,08) – CAPPELLETTI (6,58) – RIZZI (6,24)- PANTANO (1,98) »

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