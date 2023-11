PALAZZO CHIGI * INCONTRO MELONI – SINDACATI FORZE ARMATE – POLIZIA – VVF: « ILLUSTRATE LE MISURE PER IL COMPARTO, ED I PROVVEDIMENTI ALL’ESAME DEL CDM »

15.35 - giovedì 16 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si è svolto oggi a Palazzo Chigi un lungo e approfondito incontro tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri competenti, e gli esponenti delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Alla riunione hanno partecipato i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dell’Interno, Matteo Piantedosi, della Giustizia, Carlo Nordio, della Difesa, Guido Crosetto, dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Nel corso dell’incontro il Presidente Meloni e i Ministri hanno espresso i propri ringraziamenti per l’encomiabile lavoro svolto quotidianamente in Italia e all’estero dal personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e hanno illustrato le misure adottate per il comparto nonché i provvedimenti all’esame del Consiglio dei Ministri.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco hanno manifestato apprezzamento e soddisfazione per le misure illustrate e per l’attenzione e il dialogo confermati dal Governo.

Per la Polizia di Stato hanno preso parte all’incontro: SIAP; SIULP; SAP; SILP CGIL; Federazione COISP-MOSAP; FSP Polizia di Stato ES-LS; ANFP-SIAP; Federazione SILP CGIL-UIL POLIZIA. Per la Polizia Penitenziaria: SAPPE; SINAPPE; OSAPP; UILPA PP; USPP; CISL-FNS; CGIL-FP PP; A.N.F.P.P.-DIRPOLPEN. Per i Vigili del Fuoco CONAPO; FNS CISL; UIL PA-VVF; FP CGIL-VVF; CONFSAL-VVF; FEDERDISTAT VV.F. E F.C.; A.P. VVF; SI.N.DIR- VVF. Inoltre, hanno partecipato gli esponenti di tutte le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER).