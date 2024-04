PAB * METEO: « QUESTA NOTTE PREVISTE IN ALTO ADIGE FORTI PRECIPITAZIONI, IL LIMITE DELLA NEVE SCENDERÀ A 1.000 METRI »

14.01 - martedì 9 aprile 2024

Questa notte sono previste in Alto Adige forti precipitazioni, il limite delle nevicate scenderà a 1000 metri. L’Agenzia per la Protezione civile invita alla massima prudenza sulle strade. Dalla giornata odierna (9 aprile) e fino a mezzogiorno di mercoledì, 10 aprile, è previsto il livello arancione nel bollettino di allerta del Centro funzionale provinciale per la zona di Vipiteno e del Brennero. “Il livello è stato innalzato a causa dell’aumento del potenziale rischio di nevicate attese a fondovalle”, spiega Diego Mantovani del Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la Protezione civile: “Il livello di allerta arancione (criticità moderata) rappresenta scenari di evento in grado di verificarsi in modo violento e persistente su intere porzioni del territorio”, aggiunge Mantovani.

Nelle prossime ore, l’Alto Adige verrà raggiunto da un fronte freddo, con precipitazioni piovose che assumeranno carattere più diffuso e a tratti di forte intensità, riferisce Philipp Tartarotti dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe. Contemporaneamente è previsto un abbassamento del limite delle nevicate sotto i 1500 metri. Domani, mercoledì, in mattinata pioverà e nevicherà ancora abbondantemente, con la neve in calo al di sopra dei 1000-1400 metri. A quote più alte, tornerà temporaneamente l’inverno, mentre sul Brennero sono attesi circa 20 centimetri di neve fresca.

Dotare i veicoli di attrezzatura invernale

“Poiché su alcune strade e sull’Autostrada del Brennero è prevedibile la presenza di neve, invitiamo tutti gli utenti della strada ad adeguare alle condizioni meteo l’equipaggiamento dei loro veicoli e la loro condotta sulle strade, dove è necessario prestare grande attenzione”, sottolinea il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile Klaus Unterweger. Le previsioni relative al pericolo valanghe e tutte le informazioni su neve e valanghe sono consultabili sul sito web valanghe.report.

Bollettino allerta meteo e traffico

Il bollettino di allerta giornaliero pubblicato dal Centro funzionale provinciale fornisce informazioni sul potenziale pericolo di eventi naturali in Alto Adige.

La situazione meteorologica generale dell’Alto Adige, con le previsioni del tempo per il giorno corrente e per i giorni successivi, è disponibile sul portale Meteo Alto Adige.

Le informazioni sulla situazione del traffico sono disponibili sul sito web della Centrale viabilità provinciale e all’indirizzo https://www.suedtirolmobil.info/it/.