APT ROVERETO (TN) * TURISMO LENTO 2024: « “CAMMINO DI SAN ROCCO”, CON VISTA SUL LAGO DI GARDA (13/4 ORE 09.00) »

13.37 - martedì 9 aprile 2024

Il 13 aprile, il “Cammino di San Rocco” sarà protagonista di un grande evento nazionale dedicato al turismo lento: la Giornata dei Cammini Aperti 2024. Per l’occasione, l’associazione locale con sede in Vallagarina ha organizzato una escursione guidata, esplorando parte del suggestivo Cammino nella splendida cornice della Val di Gresta, con vista panoramica sul Lago di Garda. Si tratta di un’iniziativa promossa congiuntamente da tutte le regioni italiane, in collaborazione con il Ministero del Turismo ed Enit, nell’ambito del progetto più ampio “Scopri l’Italia che non Sapevi – Viaggio Italiano”, promosso dalla Regione Umbria: in tutta Italia saranno coinvolti 42 cammini, due per ogni regione, offrendo un’opportunità unica di scoprire i principali itinerari italiani.

“Il Cammino di San Rocco il 13 aprile sarà l’emblema del Trentino in questa straordinaria iniziativa, per promuovere un turismo consapevole e a passo lento, che possa permettere al visitatore di assaporare e conoscere a pieno la bellezza del territorio che abbiamo la fortuna di vivere quotidianamente” – commenta il Presidente dell’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, Giulio Prosser.

L’escursione sarà guidata dagli Accompagnatori della Vallagarina lungo un percorso ad anello di 9 km, tratto dalla seconda tappa del cammino, nella zona di Ronzo Chienis e in Val di Gresta, fino alla vetta del Monte Creino, un autentico balcone naturale con vista panoramica sul suggestivo Lago di Garda.

Poco meno di 5 ore circa (pause comprese) di facile escursione, con un dislivello positivo di 350metri, con ritrovo e partenza alle ore 09.00 dalla Chiesa di San Michele di Ronzo-Chienis. Si ricorda ai partecipanti di dotarsi di abbigliamento comodo per camminare, scarponcini, zaino con acqua e pranzo al sacco, ricambio di vestiario, giacca impermeabile o mantellina ed eventuali bastoncini da trekking.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella natura, scoprire nuovi panorami e vivere un’esperienza unica sul Cammino di San Rocco.

Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate sul portale dedicato www.camminiditalia.org/cammini-aperti, dove saranno disponibili tutte le informazioni e i contatti utili, oppure visitare il sito dell’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo: www.visitrovereto.it