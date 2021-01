PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 3 GENNAIO, TRE NUOVI DECESSI / 93 NUOVI CASI POSITIVI AL MOLECOLARE E 183 ALL’ANTIGENICO »

Coronavirus: dal report di domenica 3 gennaio 2021.3 nuovi decessi. 93 nuovi casi positivi al molecolare e 183 all’antigenico. Confermati 37 casi già risultati positivi ai test rapidi.

Circa 3000 tamponi, 93 nuovi positivi al molecolare, 183 all’antigenico, 3 decessi, 44 ricoverati in rianimazione, 136 nuovi guariti. Sono i principali dati che emergono dal rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari anche oggi impegnata nella gestione dei contagi e, parallelamente, nella somministrazione dei vaccini anti Covid-19.

E intanto prosegue anche l’attività di somministrazione dei vaccini anti Sars-CoV-2: a mezzogiorno ne risultavano somministrati 2405, un terzo dei quali ad ospiti di strutture residenziali

Scendendo più in dettaglio, tra i nuovi positivi ci sono 3 piccolissimi (meno di 2 anni) e 2 bambini tra 3 e 5 anni. Più in generale, i nuovi contagi fra bambini e ragazzi in età scolare sono 22, mentre ci sono ben 50 nuovi casi positivi fra gli ultra settantenni.

Più in generale, i soggetti senza sintomi sono 75, i pauci sintomatici invece 168.

I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 2.151, di cui 1.260 all’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 891 alla Fem. Con questi test sono stati confermati anche 37 casi già segnalati come positivi dagli antigenici nei giorni scorsi. All’Azienda è stata notificata inoltre l’effettuazione di ulteriori 937 tamponi rapidi.

In merito alla situazione dei posti letto, ieri i nuovi ingressi negli ospedali sono stati 30, mentre le dimissioni si sono fermate a 12: attualmente, quindi, i pazienti covid sono 426, di cui 44 in rianimazione.

In ospedale sono avvenuti anche 2 dei 3 nuovi decessi che purtroppo si sono registrati nelle ultime ore: si tratta di 2 uomini e di una donna, di età compresa fra 70 e 92 anni.

Intanto i nuovi guariti sono 136, numero che porta il totale da inizio pandemia a quota 19.272.