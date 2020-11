COMUNE DI TRENTO * NOMINE GIUNTA: « EZIO FACCHIN NUOVO ASSESSORE A MOBILITÀ E TRANSIZIONE ECOLOGICA / IANESELLI, ” CI AIUTERÀ A PROGETTARE LA TRAMVIA E LA STAZIONE IPOGEA »

Ezio Facchin nuovo assessore alla mobilità e alla transizione ecologica. Il sindaco: “È una riserva della nostra Autonomia. Ci aiuterà a progettare la tramvia e la stazione ipogea. Con Zanella continueremo a collaborare, gli auguro buon lavoro in Consiglio provinciale”.

Il sindaco Franco Ianeselli ha nominato il nuovo assessore alla Transizione ecologica, Mobilità, Partecipazione e Beni comuni. Si tratta di Ezio Facchin, ingegnere, con una lunga esperienza nel campo dei trasporti maturata in svariate posizioni di vertice nelle Ferrovie dello Stato, alla Trentino trasporti, di cui è stato presidente, e come commissario straordinario del Governo per la realizzazione delle opere di accesso al tunnel del Brennero e del quadruplicamento della tratta Fortezza-Verona. Facchin prende il posto di Paolo Zanella, che ha lasciato la Giunta per il Consiglio provinciale.

Il sindaco Ianeselli commenta così la nomina: “Dopo l’incidente di percorso legato alle dimissioni improvvise di Paolo Zanella, abbiamo pensato che questa impasse andava superata facendo entrare in campo una riserva della Repubblica o, meglio, dell’Autonomia. Per questo abbiamo chiesto a Ezio Facchin, autorità indiscussa nel campo dei trasporti pubblici e collettivi, di aiutarci a riprogettare la mobilità cittadina all’insegna della sostenibilità. Facchin avrà il difficile compito di far diventare cantieri le tante idee – dalla tramvia alla stazione ipogea – che in questi anni hanno trovato consensi, ma non la necessaria concretezza”.

Il primo cittadino saluta infine l’assessore dimissionario Zanella: “Sono sicuro che continueremo a collaborare, seppure in un modo diverso da quello che avevamo preventivato. Gli auguro buon lavoro in consiglio provinciale, dove porterà la passione e l’impegno dimostrati in queste prime settimane in Giunta”.