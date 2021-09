COMUNE DI TRENTO * LAVORI PIAZZA MOSTRA: « CHIUSA DA OGGI PARTE DEL MARCIAPIEDE SUL LATO EST DI VIA BERNARDO CLESIO »

Lavori di piazza Mostra, chiuso il marciapiede dalla parte del Castello.

E’ chiusa da oggi parte del marciapiede sul lato est di via Bernardo Clesio al fine di procedere con i lavori di riqualificazione delle aree a ridosso del Castello del Buonconsiglio.

Tale chiusura interessa il tratto di marciapiede che dalla Porta dei Diamanti giunge fino alla Porta S. Martino.

La viabilità pedonale è pertanto deviata in via San Marco e Piazza della Mostra, utilizzando gli attraversamenti pedonali esistenti.

Sono comunque consentiti l’accesso al Castello e alla fermata del trasporto pubblico urbano di via Clesio.