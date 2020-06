F.LLI LUNELLI SPA * SPUMANTI: « ABBIAMO SCELTO IL 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA PER PRESENTARE LA NUOVA ANNATA 2008 DEL GIULIO FERRARI, RISERVA DEL FONDATORE »

Abbiamo scelto il 2 giugno, Festa della Repubblica – giornata che quest’anno avrà un significato ancora più profondo – per presentare la nuova annata, il 2008, del Giulio Ferrari Riserva del Fondatore, icona delle bollicine italiane. Vogliamo sottolineare così l’amore per il nostro Paese, l’orgoglio per le eccellenze che sa esprimere e lo spirito di coesione e rinascita che ci anima.

Il Giulio Ferrari Riserva del Fondatore è la bollicina italiana più premiata di sempre, un Trentodoc che sa vincere la sfida contro il tempo: affina oltre dieci anni sui lieviti acquisendo grande complessità ma senza perdere equilibrio, freschezza ed eleganza.

L’annata 2008 presenta un incredibile caleidoscopio di profumi, in cui è particolarmente suadente la nota fruttata. L’ingresso in bocca stupisce per l’incredibile ricchezza degli aromi e la delicatezza della bollicina, che accarezza e avvolge il palato grazie a una freschezza perfettamente integrata. Un vino materico, nobile e appagante.