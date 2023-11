ORDINE INGEGNERI * 100 ANNI ALBO: « UN VIAGGIO ATTRAVERSO L’INGEGNERIA TRENTINA, L’EVENTO AL PALAZZO DELLA REGIONE (25/11 – 17.45) »

11.05 - martedì 21 novembre 2023

Saranno celebrati anche a Trento i 100 anni dell’Albo degli Ingegneri, con un evento in programma sabato 25 novembre, a partire dalle 17:45, presso il Palazzo della Regione in piazza Dante, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento. Risale esattamente a 100 anni fa, e più precisamente al 24 giugno 1923, l’istituzione dell’Albo degli Ingegneri, avvenuta con Legge del Regno d’Italia n. 1395. Un secolo dopo, l’importante traguardo sarà celebrato anche a Trento, con un evento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento che ripercorrerà questa lunga storia con un viaggio attraverso l’ingegneria trentina. L’appuntamento è per sabato 25 novembre, a partire dalle 17:45, presso il Palazzo della Regione in piazza Dante, per quello che si propone di essere un momento speciale dedicato al ruolo centrale affidato agli ingegneri nella quotidianità, ma anche un’occasione per ripensare a come l’ingegneria abbia dato un contributo al progresso e al miglioramento della qualità della vita dell’intera comunità.

L’evento, patrocinato dal Comune di Trento e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, prenderà il via alle 17.45 con la registrazione dei partecipanti e l’inizio dei lavori. Alle 18.00 sarà quindi il momento dell’introduzione ai “100 anni dell’albo degli Ingegneri”, a cura dell’ing. Silvia Di Rosa, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento e della Fondazione Luigi Negrelli che sarà seguita, alle 18.10, dai saluti istituzionali.

Alle ore 18.25 è previsto l’intervento della prof.ssa Tullia Iori, ordinaria di Architettura tecnica – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica presso l’Università di Roma Tor Vergata, dal titolo “Un passaggio chiave nella storia dell’ingegneria strutturale italiana”, dopodiché il viaggio nella storia proseguirà con l’arch. Fabio Campolongo, dell’Umst Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia Autonoma di Trento, sul tema “Per una storia delle costruzioni in Trentino: alcune proposte di ricerca”. Alle ore 19.35, quindi, la dott.ssa Roberta G. Arcaini, anche lei dell’Umst Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia Autonoma di Trento, parlerà de “L’archivio per la gestione dello studio professionale”, mentre, alle ore 19.55, l’intervento dell’ing. Luigi Mazzola, Speaker motivazionale e performance coach, già responsabile Ferrari Formula 1, verterà su “Le piste dell’ingegneria: una riflessione sulla professione tra tracciati di competenza tecnica, varianti di soft skill e centralità della persona”.

La giornata volgerà al termine alle ore 20.45 con la presentazione dell’iniziativa dell’Atlante dell’Ingegneria Trentina, attraverso una mostra fotografica e un’edizione dedicata di “Scienza&Mestieri”, a cura dell’ing. Francesco Azzali. Per completare i festeggiamenti, seguirà un momento conviviale presso il Grand Hotel Trento. È possibile partecipare in presenza (fino ad esaurimento posti) o da remoto previa registrazione online. Agli ingegneri verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi professionali (CFP) come “convegno”.