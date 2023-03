ORDINE GIORNALISTI TN-AA/SÜDTIROL * NOMINE: « IL NUOVO PRESIDENTE È GIANFRANCO BENINCASA, INVIATO TG RAI »

16.35 - martedì 14 marzo 2023

Gianfranco Benincasa, inviato della Tgr-Rai, è il nuovo presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige. È stato eletto nell’ultima seduta del consiglio regionale in sostituzione della dimissionaria Elisabeth “Lissi” Mair. In contemporanea è stato ratificato l’ingresso in consiglio del primo dei non eletti, Alberto Folgheraiter.

“In questa fase di cambiamenti e incertezze: la categoria deve riconoscersi nel buon giornalismo -ha detto il neo presidente- e per questo dobbiamo tutti, a partire dalle istituzioni che rappresentano i colleghi, impegnarci per offrire qualità e affidabilità”.

Gianfranco Benincasa, Reporter beim TGR der Rai Trient, ist neuer Präsident der Journalistenkammer Trentino-Südtirol. Er wurde in der letzten Sitzung vom regionalen Kammerrat als Nachfolger von Elisabeth “Lissi” Mair gewählt, die ihre Ämter zurückgelegt hatte. Gleichzeitig rückte Alberto Folgheraiter als erster Nichtgewählter in den Kammerrat nach.

“In dieser Phase der Umbrüche und Unsicherheiten muss sich vor allem unsere Berufsgruppe im guten Journalismus wiedererkennen”, sagt der neue Kammerpräsident Benincasa, “deshalb müssen wir uns alle, vor allem auch die Institutionen, die unsere Kolleginnen und Kollegen vertreten, für Qualität und Verlässlichkeit einsetzen.”