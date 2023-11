ORDINE AVVOCATI TRENTO * “GIORNATE TRIDENTINE DIFESA PENALE“: « RIFORMA CARTABIA, I RELATORI AFFRONTERANNO GLI ASPETTI PIÙ DISCUTIBILI (25/11) »

10.03 - giovedì 23 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Convegno in Trento presso la Filarmonica, via Verdi n. 30 sabato 25 novembre 2023 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

GIORNATE TRIDENTINE DELLA DIFESA PENALE – XVI EDIZIONE “LA RIFORMA CARTABIA: UN LABIRINTO SENZA USCITA”.Anche quest’anno il Consiglio degli Avvocati di Trento organizza, per l’ultimo sabato di novembre, un convegno, giunto alla sedicesima edizione, aperto a tutta la cittadinanza sui problemi della giustizia.

I temi che verranno affrontati dai relatori – come si può vedere dall’allegata locandina – sono di primario interesse, in quanto si incentrano sulla riforma Cartabia del processo penale entrata in vigore il 30 dicembre 2022, che presenta indubbie criticità. In attesa delle preannunciate modifiche correttive, e proprio in tale prospettiva, i relatori affronteranno gli aspetti più discutibili della riforma, che rischiano di minare la natura accusatoria del processo penale.

Interverranno i seguenti prestigiosi e autorevoli giuristi:

Il Presidente

Avv. Antonio Angelini