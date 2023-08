ON. URZÌ (FDI) * MINACCE A PREMIER MELONI: « CERTO CHE GIORGIA NON SI FARÀ INTIMORIRE, DIMOSTRERÀ CHE LO STATO È PIÙ FORTE »

18.52 - mercoledì 30 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Minacce, Urzì (FDI): solidarietà a Giorgia Meloni, non arretreremo. “Potremmo dire di esserci quasi abituati, ma è inammissibile solo pensare di dover essere abituati alle minacce, a mezzo social o meno. Può darsi che si tratti dei soliti leoni da tastiera, di soggetti che sfogano le proprie frustrazioni solo dietro lo schermo di un telefono o un pc, ma il clima che si respira da un po’ di settimane non è affatto una cosa gradevole. Mi riferisco in particolare agli insulti e alle minacce alla premier per il reddito di cittadinanza e a quelli che hanno invocato la morte in vista della sua partecipazione alla manifestazione di Caivano contro i brutali stupri che si sono registrati nel comune in provincia di Napoli. Sono certo che Giorgia Meloni non si farà minimamente intimorire e dimostrerà, ancora una volta, che lo Stato è più forte di tutto e tutti”. Così in una nota l’Onorevole Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione affari costituzionali alla Camera dei Deputati.