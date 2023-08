“NOI CON DIVINA” * ELEZIONI PAT: « VENERDÌ 1/9 LA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA LISTA DELLA COALIZIONE PER SERGIO DIVINA PRESIDENTE »

18.09 - mercoledì 30 agosto 2023

Sarà presentata venerdì mattina “Noi con Divina”, la prima lista della coalizione per Sergio Divina Presidente. Appuntamento alle 11 presso il Bar Lépoque di Trento (via Sanseverino, 27).

“Voglio esprimere la mia grande soddisfazione per l’enorme lavoro portato avanti da un folto gruppo di volontari, che nel giro di poco più di un mese sono arrivati allo straordinario obiettivo di aver predisposto ben quattro liste in mio appoggio”. Sono queste le parole di Sergio Divina, in vista dell’appuntamento di venerdì 1 settembre, quando verrà presentata “Noi con Divina”, prima lista della sua coalizione.

“La lista che presenteremo – prosegue Divina – sarà capeggiata dal vicepresidente del consiglio comunale di Trento, Vittorio Bridi”. Oltre al capolista, altre 32 persone, fra cui l’ex generale dell’esercito Pietro Marconi, la giornalista pubblicista Daniela Fronza e il noto pianista, pilota d’aereo, paracadutista provetto ed esperto di arti marziali Raffaele Mezzani “che non potrà essere presente per un problema di salute – aggiunge Divina – e al quale va già il nostro augurio di una prontissima guarigione”.

“L’intenzione – conclude Divina – resta quella di offrire un’alternativa credibile a tutti quei trentini che si riconoscono in un’area liberaldemocratica ma che, delusi, non potrebbero mai rivotare per il governatore uscente. L’obiettivo è duplice: intercettarne il voto e contrastare allo stesso tempo la preoccupante crescita dell’astensionismo”.

Appuntamento per venerdì 1 settembre alle 11.00 presso il Bar Lépoque di Trento.