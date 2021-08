PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * SCOMPARSA PAOLO CAVAGNOLI: « TOCCHERÀ A NOI TRENTINI PRENDERE AD ESEMPIO QUELLE BUONE IDEE CHE HA MESSO IN PRATICA »

La Presidenza del Consiglio provinciale si unisce al cordoglio dei trentini per la scomparsa di Paolo Cavagnoli, che è stato interprete eccellente di quel solidarismo e impegno nel volontariato sociale che caratterizzano in modo straordinario la nostra terra.

Nel 2016 l’allora presidente dell’assemblea legislativa, Bruno Dorigatti, consegnò a Cavagnoli l’Aquila di San Venceslao, nel 40° di attività di Appm, la benemerita associazione per i minori da lui fondata e presieduta. Nel 2019 (v. foto) fu invece il presidente Walter Kaswalder ad accoglierlo a palazzo Trentini, per la presentazione del suo libro “Le buone idee volano più in alto dei sogni”, scritto assieme a Grazia Melchiori. Toccherà ora a tutti noi trentini fare tesoro e prendere ad esempio quelle buone idee che Cavagnoli ha profuso e messo in pratica nella sua fertile vita.