ROSSATO (FDI) – INTERROGAZIONE * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO: « DEMOLIZIONE IMMOBILI, CON QUALI MODALITÀ VERRANNO SMALTITI I RIFIUTI SPECIALI? »

11.40 - giovedì 6 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di conseguenza, al fine di fornire rassicurazioni in merito alla popolazione trentina, nella giornata odierna ho presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta provinciale, nel caso in cui fosse verificata la presenza di rifiuti speciali, a quale tipologia siano essi ascrivibili (materiale ecc.) e da quale attività derivino, quale sia il soggetto incaricato dell’eventuale smaltimento e dove si preveda il conferimento degli stessi.

Cons. Katia Rossato

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

INTERROGAZIONE N. CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA DI TRENTO: CON QUALI MODALITÀ VERRANNO SMALTITI I RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEGLI IMMOBILI?

Il progetto per la realizzazione del quadruplicamento della linea Verona – Fortezza, in continuità con la realizzazione della galleria del Brennero (BBT) rientra tra le opere previste dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (in sigla CIPE) ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 443/2001. La circonvallazione di Trento rappresenta uno dei lotti del progetto di quadruplicamento citato poc’anzi ed è compresa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (in sigla PNRR) e inserita nell’Allegato IV sub n. 2 “Potenziamento della linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione)” al D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/2021, quale opera pubblica di particolare complessità o di rilevante impatto.

Nelle scorse settimane, lungo via Brennero, sono entrati in azione i mezzi per la demolizione degli edifici che interferiscono con le opere della galleria artificiale a ovest di via Brennero. Negli scorsi giorni, all’interno dell’area adibita a cantiere pare siano apparsi alcuni sacchi di colore bianco, caratterizzati dal pittogramma “R” che tendenzialmente contraddistingue i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti speciali. Tale avvenimento, ha generato molte preoccupazioni all’interno della cittadinanza, non soltanto per quanto riguarda la natura del materiale contenuto all’interno dei sacchi, ma anche con riferimento alle modalità di smaltimento degli stessi.

Di conseguenza, si ritiene di fondamentale importanza fornire rassicurazioni in merito alla popolazione trentina.

Tutto ciò premesso,

si interroga

il Presidente della Provincia

per sapere:

1. se sia a conoscenza degli avvenimenti espressi in premessa;

2. nel caso in cui fosse verificata all’interno dell’area adibita a cantiere la presenza di rifiuti speciali, a quale tipologia siano essi ascrivibili (materiale ecc.) e da quale attività derivino;

3. quale sia il soggetto incaricato dello smaltimento degli eventuali rifiuti speciali derivanti dall’attività di demolizione degli edifici di via Brennero;

4. dove si preveda di conferire gli eventuali rifiuti speciali derivanti dai lavori di cui alla premessa.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Cons. Katia Rossato