ON. URZÌ (FDI) * ELEZIONI 22 OTTOBRE: « DOMANI 29/9 L’ON. DONZELLI IN VISITA IN ALTO ADIGE (BRESSANONE – BOLZANO – LAIVES) E TRENTINO (TRENTO – ROVERETO) »

16.28 - giovedì 28 settembre 2023

L’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, sarà domani – venerdì 29 settembre- in Trentino Alto Adige per una serie di incontri con la struttura locale del partito, impegnata nella campagna elettorale per il prossimo appuntamento del 22 ottobre.

Il primo appuntamento sarà alle ore 9:00 a Bressanone in piazza Duomo e successivamente davanti al comune della città per la presentazione di una iniziativa per rivendicare la parità fra i gruppi linguistici negli organi rappresentativi del Comune.

Alle 10:15 l’appuntamento è invece nel luogo simbolo del degrado a Bolzano: Piazza stazione per un breve sit in.

Alle 11:30 presentazione della lista a Laives presso l’hotel Casagrande.

In Trentino il primo appuntamento sarà la presentazione ufficiale della lista alle ore 15:00 presso l’hotel America con successiva tappa a Rovereto per un sit in presso via Parolari alle 16.30.

On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per il Trentino Alto Adige