ON. URZÌ (FDI) * DICHIARAZIONI LUCA FILOSI: « ACCUSE GRAVI DENUNCEREMO, CONSIGLIO AL SUO PARTITO DI SELEZIONARE IN MODO MENO SUPERFICIALE »

18.41 - giovedì 27 luglio 2023

“A Trento accade che il mondo si sia ribaltato: gli iscritti di Fratelli d’Italia vengono insultati da un consigliere comunale di centrosinistra, Luca Filosi, il quale ha dichiarato che l’offerta di droga in città aumenta perché c’è domanda, con tanto di battuta che avrebbe dovuto essere di spirito ma che si è rivelata solo volgare: la domanda stessa proverrebbe anche da iscritti del nostro partito. Come interpretare altrimenti le sibilline parole: ‘Se non constatate questo è perché molti dei vostri iscritti probabilmente si recano in piazza Dante’?

Premesso che la piazza in questione è un noto luogo di spaccio, scopro ora il nome di questo signore al quale vorrei ricordare, unitamente alla maggioranza di cui è rappresentante, che è anche grazie alla loro incuria e assenza che purtroppo Piazza Dante è divenuto luogo rinomato per lo spaccio di stupefacenti e che solo Fratelli d’Italia ha lavorato affinché si limitasse il fenomeno. Per questo mi sento di valutare la denuncia del Filosi e consiglio al suo partito di selezionare la classe dirigente in modo meno superficiale.”

Così in una nota l’On. Alessandro Urzì, coordinatore regionale del partito guidato da Giorgia Meloni.