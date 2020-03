PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – GAZZETTA UFFICIALE * RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2020: « È DICHIARATO PER 6 MESI LO STATO DI EMERGENZA PER RISCHIO SANITARIO DA AGENTI VIRALI » (PDF DA PAG 16)

Link Gazzetta Ufficiale (DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nella riunione del 31 gennaio 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in

particolare l’articolo 7, comma 1, lettera c), e l’articolo 24, comma

1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26

ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle

attivita’ propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri

e per la predisposizione delle ordinanze di cui all’articolo 5 della

legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e

integrazioni, che, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del citato

decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla

pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute

pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione mondiale

della sanita’ del 30 gennaio 2020;

Viste le raccomandazioni alla comunita’ internazionale della

Organizzazione mondiale della sanita’ circa la necessita’ di

applicare misure adeguate;

Considerata l’attuale situazione di diffusa crisi internazionale

determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata

incolumita’ connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno

interessando anche l’Italia;

Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento

alla necessita’ di realizzare una compiuta azione di previsione e

prevenzione, impone l’assunzione immediata di iniziative di carattere

straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili

situazioni di pregiudizio per la collettivita’ presente sul

territorio nazionale;

Considerata la necessita’ di supportare l’attivita’ in corso da

parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale,

anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di

controllo alle frontiere aeree e terrestri;

Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute

ha rappresentato la necessita’ di procedere alla dichiarazione dello

stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 24 del decreto

legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresi’, che il Fondo per le emergenze nazionali di

cui all’articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del

2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio

dei ministri, presenta le disponibilita’ necessarie per far fronte

agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b)

dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018,

nella misura determinata all’esito della valutazione speditiva svolta

dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle

informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della

salute;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre

in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul

territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare

la grave situazione internazionale determinatasi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita’ ed

estensione, non e’ fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti

previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c), e dall’articolo 24,

comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la

dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per

gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24,

comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e’ dichiarato,

per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

2) Per l’attuazione degli interventi di cui dell’articolo 25, comma

2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da

effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con

ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile

in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi

generali dell’ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui

al comma 3.

3) Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della

valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si

provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le

emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2020

Il Presidente del Consiglio

dei ministri

Conte