ON. URZÌ (FDI) * DELEGA FISCALE: « MOLTE NOVITÀ, DA ONERE PROVA A CARICO AGENZIA ENTRATE A CONTRADDITTORIO PREVENTIVO »

18.02 - mercoledì 12 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

“Poco fa abbiamo votato in aula alla Camera dei Deputati il testo per la Delega al governo della Riforma Fiscale, al cui interno sono contenute molte novità, che vanno tutte nella direzione di una maggiore tutela per i cittadini. Dall’onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate, al contraddittorio preventivo, passando per il potenziamento dello Statuto dei contribuenti, la maggioranza riesce a rendere realtà una storica battaglia del centrodestra: quella di un Fisco amico, a servizio di famiglie e imprese. Avanti così, questa è la giusta direzione”. Così in una nota il Deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali.