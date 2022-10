PAT * OSPEDALE DI ARCO: FUGATTI E SEGNANA, « GRAZIE PER QUELLO CHE AVETE FATTO, DA PARTE NOSTRA VI È LA VOLONTÀ DI RACCOGLIERE LE VOSTRE ISTANZE PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ »

16.10 - sabato 15 ottobre 2022

Ospedale di Arco, Fugatti e Segnana: “Grazie per il vostro lavoro in questo periodo così difficile”.Ieri la visita del presidente della Provincia e dell’assessore alla salute. Il presidente Fugatti e l’assessore Segnana, con il dirigente Giancarlo Ruscitti e i direttori di Apss Luca Fabbri ed Elena Bravi, si sono recati ieri in visita istituzionale all’Ospedale di Arco. Qui hanno incontrato il sostituto direttore della Direzione medica dell’ospedale, Michele Sommavilla e la dirigenza medica. “Siamo qui oggi – sono state le parole dell’assessore Segnana e del presidente Fugatti – per testimoniarvi la vicinanza dell’amministrazione provinciale e per ringraziarvi per tutto quello che avete fatto e che state facendo quotidianamente. Sappiamo che la sanità sta attraversando un periodo storico difficile, segnato dalla pandemia e dalla carenza di personale sanitario, a livello nazionale. Da parte nostra vi è la volontà di raccogliere le vostre istanze e di lavorare con impegno per superare le difficoltà”.

I dirigenti medici e il personale sanitario hanno presentato la situazione dell’ospedale di Arco, le criticità del pronto soccorso e l’eccellenza rappresentata dal Centro provinciale per la procreazione medicalmente assistita (PMA) portando anche suggerimenti e richieste. Quindi, a seguire, il sopralluogo ai lavori in corso: attualmente infatti si stanno realizzando 10 posti letto di terapia semi intensiva, adiacenti all’Unità Operativa di Pneumologia, al quinto piano, che potranno servire anche come posti di alta intensità per l’area medica, a seconda della necessità. I dieci posti letto sono legati a una programmazione nazionale, rientrano infatti nell’ambito del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera italiana, e sono finanziati dallo Stato con un importo pari a 1.198.000 euro.

I lavori, che hanno subito dei rallentamenti dovuti all’aumento dei prezzi innescato dalla crisi energetica, si concluderanno entro la fine del 2022. Sempre all’ospedale va segnalato anche un intervento complessivo per migliorare la logistica del Pronto Soccorso, con la realizzazione della nuova sezione dell’osservazione breve con 4 posti letto rispetto ai 2 precedenti e l’ampliamento degli spazi, grazie alla ristrutturazione della ex camera calda anche in funzione di osservazione breve e ‘filtro’ per pazienti Covid positivi. Completata anche realizzazione di una nuova camera calda adiacente alla precedente, per assicurare l’arrivo in zona protetta delle ambulanze; complessivamente si tratta di un intervento di 60.000 euro per la parte del Pronto Soccorso e di 270.000 euro per la camera calda, finanziati sempre nell’ambito della programmazione nazionale legata al Covid.