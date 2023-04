PRESIDENZA CONSIGLIO PAT * ANIMALISTI AD AVIO: “ LA CRITICA NON DEBORDI IN MINACCE, NO A MANIFESTAZIONI SOTTO LE ABITAZIONI DEI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI “

21.33 - domenica 30 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder condanna i toni e i modi della protesta che un gruppo di persone ha messo in scena oggi nei pressi dell’abitazione del presidente Fugatti. I trentini hanno una radicata tradizione democratica e di tolleranza.

Le nostre istituzioni, proprio perché profondamente democratiche, sono aperte alle critiche. Ma la critica non può debordare in atteggiamenti minacciosi e in manifestazioni sotto le abitazioni dei rappresentanti istituzionali come nel caso di Avio.

Esprimo quindi a nome del Consiglio della Provincia autonoma di Trento solidarietà al presidente Fugatti e alla sua famiglia.

*

Walter Kaswalder

Presidente Consiglio Provincia autonoma Trento