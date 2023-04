ON. URZÌ (FDI) * CALDES – RUNNER MORTO: « BIMBI CHIUSI IN CASA PER PAURA, ARGINIAMO GLI ESTREMISTI DELL’AMBIENTALISMO IDEOLOGICO »

14.55 - venerdì 7 aprile 2023

RUNNER MORTO. URZI’(FDI),BIMBI CHIUSI IN CASA PER PAURA. ARGINIAMO ESTREMISTI DELL’AMBIENTALISMO IDEOLOGICO

“Adesso non si dica che il giovane atleta Andrea Papi, che tutti i segni sul suo corpo farebbero presupporre sia stato sbranato dall’orso in Val di Sole, se l’è anche cercata difendendosi con un bastone quando gli esperti, ricordano i Solone dell’ ambientalismo ideologico, dicono che di fronte ad un orso bisognerebbe rimanere fermi. Sarebbe una ulteriore violenza insopportabile per un ragazzo che come dice compostamente la mamma è il morto che qualcuno forse voleva per cominciare a porsi delle domande sulla convivenza impossibile di grandi predatori, immessi artificialmente nel territorio e uomo”. Lo dichiara Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Costituzionali della Camera.

“Se non è più possibile frequentare per svago o per insediare attività economiche, allevamento ma anche turismo, i boschi che si aprono dietro le case dove si risiede – precisa Urzì – vuole dire che esiste un problema ed il problema andrà affrontato come il Governo ha già indicato si debba agire, cercando nelle soluzioni dettate dagli scienziati (non quelli ideologicamente prevenuti ma quelli al servizio della ragione e dell’uomo) le risposte per arginare un rischio che ormai riguarda interi comprensori in Trentino, in Alto Adige ed in altre aree montane del Paese. Le famiglie delle aree di montagna che non fanno più giocare i bambini all’aperto sono il segno di una emergenza che solo l’ambientalismo ideologico non ha voluto vedere e prevenire. Questo estremismo insensibile alle ragioni ed alla sicurezza dell’uomo va emarginato è fermato”, conclude.