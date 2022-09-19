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LANCIO D'AGENZIA

MEDIASET – CANALE 5 * “UOMINI E DONNE”: DA DOMANI MARTEDÌ 20/9 ALLE 14.45 RIPARTE CON MARIA DE FILIPPI L’APPUNTAMENTO CON IL DATING SHOW “

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12.40 - lunedì 19 settembre 2022

DA DOMANI MARTEDI’ 20 SETTEMBRE
SU CANALE5 ALLE ORE 14,45 RIPARTE CON
MARIA DE FILIPPI
L’IMPERDIBILE APPUNTAMENTO POMERIDIANO CON IL DATING SHOW
“UOMINI E DONNE”
GIUNTO ALLA SUA 27° EDIZIONE

IL PROGRAMMA CHE RACCONTA LE DIVERSE SFACCETTATURE DELL’AMORE
DA’ L’OCCASIONE A CHI PARTECIPA
DI FARE NUOVE AMICIZIE CORTEGGIARSI FREQUENTARSI
E CERCARE L’ANIMA GEMELLA

NEGLI ANNI IL TALK DEI SENTIMENTI HA VISTO NASCERE
TANTISSIME COPPIE CHE ANCORA VIVONO LA LORO FELICE STORIA D’AMORE

IL PROGRAMMA E’ PRODOTTO DA FASCINO P.G.T. PER MEDIASET
A CURA DI RAFFAELLA MENNOIA E LUCIA CHIORRINI
PRODUTTORE ESECUTIVIO: CLAUDIA CIARAMELLA
REGIA: PAOLO CARCANO

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