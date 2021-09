PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * RIUNIONE SETTIMANALE: « VENERDÌ 17 SETTEMBRE LA GIUNTA PAT FARÀ TAPPA A PERGINE VALSUGANA »

Giunta: appuntamento domani a Pergine Valsugana.Per l’incontro con la stampa l’invito è alle ore 11.30 in Municipio.

Per la riunione settimanale ‘fuori porta’ la Giunta provinciale domani farà tappa a Pergine Valsugana dove sarà accolta dal sindaco e dai rappresentanti delle istituzioni e del mondo associazionistico locale alle ore 9 circa. I lavori poi proseguiranno all’interno del municipio.

Come al solito, i provvedimenti più significativi approvati dalla Giunta saranno illustrati alla stampa in un breve incontro che si terrà in quella stessa sede, indicativamente alle ore 11.30/12.

Come al solito, per poter partecipare, raccomandiamo ai colleghi di accreditarsi inviando entro le ore 19 di oggi un mail all’indirizzo [email protected] Ricordiamo che non è prevista diretta Facebook e che occorre attenersi alle regole anticovid.