ON. FERRARI (PD) * SPORT IN COSTITUZIONE: « STRUMENTO DI COESIONE SOCIALE E BENESSERE DELLA PERSONA » (VIDEOINTERVISTA BERRUTO)

Nella giornata della mezza maratona di Trento ieri c’è stato spazio anche per discutere dello sport in Costituzione. Il deputato del partito democratico Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale italiana di volley ha incontrato, assieme alla collega trentina Sara Ferrari, i candidati e le candidate del partito democratico e i cittadini interessati a confrontarsi sul valore dello sport come strumento di coesione sociale e benessere della persona.

Berruto è stato uno dei promotori della modifica della Costituzione, votata all’unanimità in Parlamento il 21 settembre scorso, che ha visto riconosciuto lo sport come valore democratico. L’ex commissario tecnico ha esortato gli amministratori della provincia di Trento a continuare a credere e a investire nello sport, come si è fatto negli anni, portando il Trentino ad essere un luogo d’avanguardia nel Paese rispetto alla promozione dello sport per tutti, superando discriminazioni di genere, di provenienza o di abilità. Con lui a fare un saluto anche Alessandra Campedelli, già allenatrice della nazionale italiana sorde e della nazionale femminile dell’Iran fino alla primavera scorsa.