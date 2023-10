ON. DE BERTOLDI (FDI) * RISULTATI ELEZIONI PAT: « GRANDE RISULTATO IN TRENTINO, HO INTRODOTTO IO NEL PARTITO GEROSA – CIA – DALDOSS – GIRARDI – BIADA »

17.14 - lunedì 23 ottobre 2023

“Grande risultato della coalizione di centrodestra in Trentino: superiamo il 50% staccando le sinistre di oltre 13 punti percentuali. Una soddisfazione per Fratelli d’Italia che nella scorsa legislatura non era riuscita a entrare direttamente in consiglio provinciale regionale e che ora, invece, si conferma Il vertice della coalizione di centrodestra assieme insieme alla Lega, partito del governatore uscente Fugatti.

I nostri eletti garantiranno un contributo di competenza amministrativa e professionale di primo livello alla maggioranza. Ciascuno di loro sarà determinante per il governo del Trentino e potrà assicurare, grazie al collegamento diretto con i parlamentari locali e con il presidente Meloni, la più completa tutela dell’autonomia provinciale.

Congratulazioni quindi a Gerosa, Cia, Daldoss, Girardi e Biada, con un pizzico di orgoglio e soddisfazione personale per essere stato colui che, riconoscendone le qualità, li ha introdotti nel partito di Giorgia Meloni.” Cosi il deputato trentino di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi.