ON. BINELLI (LEGA) * TRENTINO: « CON QUESTA MANOVRA LA GIUNTA FUGATTI MANTIENE GLI IMPEGNI PRESI, POSITIVA L’ASTENSIONE PATT »

18:36 - 18/12/2021

“Nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus il Trentino deve essere soddisfatto del lavoro della giunta Fugatti perché ha mantenuto gli impegni presi”. Commenta così il commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli la manovra approvata nel weekend in consiglio provinciale e prende atto favorevolmente del voto di astensione sulla manovra di bilancio da parte del Patt.

“I cittadini non solo devono essere soddisfatti perché è una manovra espansiva che punta alla crescita e allo sviluppo del territorio con investimenti e nuove infrastrutture – sottolinea il deputato Binelli – ma perché la Lega e tutto il centrodestra non hanno aumentato di un solo euro le tasse e soprattutto perché hanno siglato l’accordo per il rinnovo del contratto del pubblico impiego, un importante risultato che è solo l’ultima ciliegina di un lungo e difficile lavoro in questo complicato 2021.

In questi 12 mesi il Presidente Fugatti ha dimostrato anche che il rapporto con Bolzano è saldo più che mai grazie all’ottima operazione sull’autostrada A22, quando i disfattisti erano bravi solo a fare baccano sui giornali, e ancor di più con gli accordi con Roma che hanno portato 120 milioni di euro in più nelle casse del Trentino”.