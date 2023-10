ON. AMBROSI (FDI) * DL “QUALITÀ DELL’ARIA“: « IMPORTANTE OCCASIONE DI SVILUPPO, PER COMUNI TRENTINI ED ALTOATESINI »

17.27 - martedì 31 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Buonissima notizia per la specificità del Trentino-Alto Adige l’approvazione alla Camera del DL ‘qualità dell’aria’, dal quale deriva l’istituzione, nello stato di previsione del ministero del Turismo, di un Fondo con una dotazione di 32.870.000 euro per l’anno 2023.

Tali risorse sono destinate, con apposito bando, al finanziamento di progetti e iniziative proposti dai Comuni per la creazione e riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea per valorizzare il turismo all’aria aperta, fenomeno che incontra in questi anni un trend in costante crescita. In particolar modo le nostre due Province, il Trentino e l’Alto Adige, per la peculiarità e la ricchezza di offerta turistica proprio con queste specifiche caratteristiche (ad esempio villaggi e campeggi che prevedano la sosta attrezzata) potranno cogliere al volo questa importante occasione di finanziamento e di sviluppo.

Un sentito ringraziamento al ministro Daniela Santanché e al governo di centrodestra che punta decisamente sul turismo e sui servizi per rilanciare la nostra Nazione e le nostre Province”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia per il Trentino-Alto Adige.